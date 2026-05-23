El giro histórico de EEUU y Reino Unido: la cúpula militar asume que la OTAN ha perdido el control del cielo frente a Rusia y China

La seguridad del cielo europeo no está garantizada. Un comandante de las fuerzas aéreas británicas, Ian Cab Townsend, ha asegurado en Business Insider que el control "no es algo garantizado": "Con ella [la seguridad], todo es posible. Sin ella, todo es peligroso".

La irrupción de los drones y los misiles en el marco de las guerras ha cambiado completamente la ecuación. "Durante la última década, hemos tenido que lidiar con pequeños hombres verdes en tierra, y ahora cada vez más nos enfrentamos a pequeños drones grises en el aire. El poder aéreo democratizado es liberador y, a la vez, desafiante", determina el militar. "Debe lucharse incansablemente por controlar los cielos de la OTAN".

En el marco de la guerra en Ucrania, los drones, misiles y defensas aéreas densas han puesto de manifiesto un desafío particular que los ejércitos occidentales no habían tenido que afrontar en décadas. Según recaba el medio de comunicación, la OTAN debe luchar por la libertad de acción en cielos abarrotados, disputados y peligrosos a casi todas las altitudes.

"El entorno operativo moderno integrado de defensa antimisiles aéreas se está volviendo cada vez más complejo y ambiguo", lamenta el experto. "La importancia crítica del control del aire nace de una amarga experiencia. La historia nos enseña constantemente que luchar sin control del aire aumenta drásticamente el coste, la complejidad y las bajas", agrega.

Para él, Ucrania es "un recordatorio contundente de lo que ocurre cuando ninguna de las partes puede controlar eficazmente el aire". Tal y como se explica en el periódico, esto ha contribuido "en gran medida" a que la lucha se convierta en una guerra brutal y de desgaste con líneas del frente en gran medida estáticas.

"Estamos de vuelta en una era de competencia, riesgo y consecuencias. Y aunque hemos disfrutado de superioridad aérea en los últimos 30 años, las operaciones actuales son claramente más disputadas", advierte Townsend. Reino Unido, dice, "no puede permitirse ser complaciente".

Otros funcionarios y analistas de guerra consultados por el medio de comunicación alertan que que Occidente ya no puede garantizar el control del aire en una futura guerra a gran escala contra potencias como Rusia o China.

El ejército de Estados Unidos también es consciente de este cambio de paradigma. La comandante Rachel Martin, directora del nuevo Curso Avanzado de Letalidad No Tripulada del Ejército, asegura en Business Insider, que "estamos acostumbrados a la supremacía aérea como Ejército", pero Ucrania está demostrando que "eso no puede ser así".