Mensaje a Trump, la "oportunidad" de la IA y nuevos productos: todo lo que Tim Cook le ha dicho a los empleados de Apple
La reunión, a la que ha tenido acceso 'Bloomberg', también ha servido para hablar de su sucesión. Asegura sentirse "profundamente consternado" por el enfoque de la Administración estadounidense contra la inmigración.

Sergio Coto
El CEO de Apple, Tim Cook, y el presidente de EEUU, Donald Trump.
El CEO de Apple, Tim Cook, y el presidente de EEUU, Donald Trump.

Una reunión que supone mucho más que un encuentro con empleados. Tim Cook, CEO de Apple, ha decidido aprovechar el momento que ha tenido delante de sus trabajadores para dejar claras muchas cosas sobre la situación actual en Estados Unidos, su futuro al frente de la compañía o la influencia de la IA.

Según ha informado en exclusiva el analista de Bloomberg, Mark Gurman, el líder de la firma de Cupertino ofreció un discurso en el que habló de asuntos como la hoja de ruta, con nuevas estrategias y productos.

Entre sus palabras, también ha destacado que el próximo 1 de abril, Apple cumple medio siglo de actividad. Momento que aprovechó para destacar las décadas de crecimiento de la marca estadounidense.

El mensaje a Trump

Una de las cosas que más trascendencia ha causado ha sido su opinión sobre lo que está sucediendo con la Administración de Donald Trump en Estados Unidos contra la inmigración.

Tim Cook ha reconocido que se encuentra "profundamente consternado" y que tratará de presionar a los legisladores sobre ello. "Algunos de ustedes me han dicho que no se sienten cómodos saliendo de casa. Nadie debería sentirse así. Nadie", ha señalado en una reunión general con sus trabajadores.

El CEO de Apple ha resaltado que la inmigración es un papel muy importante para la compañía, ya que, siendo una empresa tecnológica con impacto internacional, cuenta con "miembros del equipo en todo Estados Unidos con algún tipo de visa".

"Desde que tengo memoria, hemos sido una empresa más inteligente, más sabia y más innovadora porque hemos atraído a los mejores y más brillantes de todo el mundo. Seguiré presionando a los legisladores sobre este tema. Les doy mi palabra", ha explicado.

La IA, una de las grandes oportunidades

Otro de los apartados de los que habló Cook con sus trabajadores es el de la inteligencia artificial. Con medio mundo a la espera de que se vayan conociendo los detalles sobre la nueva Siri y los planes de la compañía con los modelos de Google, ha destacado a la IA como una enorme oportunidad.

"La IA es una de las oportunidades más profundas de nuestra vida. Creo firmemente que ninguna empresa está mejor posicionada que Apple para que nuestros clientes utilicen la IA de forma profunda y significativa", ha destacado, según ha informado Bloomberg.

La IA es una de las oportunidades más profundas de nuestra vida

Y si alguien pensaba que no iba a haber novedades, se equivocaban. Tim Cook también ha señalado que habrá lanzamientos de nuevos dispositivos para potenciar su IA. "Habrá nuevas categorías de productos y servicios que se habilitarán mediante IA, y estamos muy entusiasmados con ello. Nos entusiasman las oportunidades que esto le abre a Apple", ha expuesto.

Los 50 años de Apple

Además de hablar de que hay nuevas oportunidades para Apple en otras zonas del mundo, como India o Malasia, "mercados emergentes que son una gran prioridad para nosotros", también ha reconocido que lleva tiempo pensando en cómo se celebrará el 50 aniversario de la firma.

"Últimamente he estado reflexionando mucho sobre Apple porque hemos estado trabajando en cómo conmemorar este momento", ha destacado Tim Cook ante sus empleados.

El CEO de Apple ha asegurado que "cuando uno se detiene a pensar en los últimos 50 años, se le llena el corazón de alegría". "De verdad. Prometo celebrarlo", ha defendido, sin contar más detalle.

Respecto a la sucesión ejecutiva, no ha dicho mucho sobre él, pero sí sobre el equipo que forma parte de la compañía. "Paso mucho tiempo pensando en quién estará en la sala dentro de cinco o diez años. Estoy obsesionado con esto: quién estará en la sala dentro de 15 años", ha expuesto.

Lo que está claro es que, ya sea para bien o para mal, 2026 va a ser un año bastante movidito para Apple. Sólo nos queda ir conociendo, paso a paso, en qué están trabajando y qué verá a la luz.

Sergio Coto
Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

