Jorge Fernández recuerda cómo fue su infancia en Mondragón, "la cuna de ETA"
Han recuperado el fragmento de la entrevista en la que el presentador de 'La ruleta de la suerte' habla de su crecimiento en este municipio guipuzcoano.
El popular presentador de La ruleta de la suerte, Jorge Fernández, habló durante una entrevista concedida al canal de YouTube Tengo un plan sobre cómo fue su infancia en Mondragón (Guipúzcoa).
Ese fragmento de la conversación, que ha sido recuperado por la cuenta de TikTok que recopila momentos destacados @clips_de.podcast, se puede ver como Fernández explica que creció en un ambiente muy politizado al hacerlo durante los años duros de ETA hasta que con 18 años se fue a estudiar INEF a Vitoria.
"Tengo un recuerdo de la infancia muy bonita, hice mucho deporte y con mi familia muy bien, crecí muy cómo, pero era un pueblo que estaba muy politizado, entonces hemos vivido siempre bajo ese yugo de la política, sobre todo en los años duros de ETA en los años 80, ya que Mondragón era la cuna de ETA. Yo como viví ahí lo normalizaba, pero había un montón de cosas que me empezaban a pesar", comenzó diciendo.
"Cuando salí a los 18 años y me fui a Vitoria fue como un poco de oxígeno que me vino bien, pero mi pueblo sigue siendo Mondragón, suelo ir a veces en Navidad, tengo a mis amigos allí...", describió el que ya es uno de los rostros más famosos de la televisión en España y del mundo de los concursos al llevar 18 años acompañando a millones de españoles a diario.
Fernández, además, confesó que "a toro pasado no sabía que ese episodio me había marcado tanto". "Éramos 24.000 habitantes y había mucha política y muy marcada y radical. Eso cuando lo normalizas no pasa nada, pero cuando sales y ves otras cosas dices que teníamos una movida gorda", remató el presentador de Antena 3, que concluyó diciendo que "afortunadamente todo eso ha cambiado, Mondragón ha cambiado mucho y está todo mucho mejor".