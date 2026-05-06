Jorge González, finalista en el Benidorm Fest, cuenta lo que le han propuesto desde Eurovisión y la decisión que ha tomado

El cantante madrileño Jorge González, finalista del Benidorm Fest 2024 gracias a su canción Caliente, ha contado en sus redes sociales que ha rechazado participar en una de las fiesta de Euroclub, organizadas por el festival de Eurovisión, debido a la decisión que tomó España de no participar en el certamen.

"Me gustaría aclarar una información que, probablemente por error, se ha difundido hace un rato. Es cierto que recibí una invitación por parte de la organización para participar este año. Sin embargo, por razones evidentes que todos conocemos, he decidido rechazarla", ha explicado el artista, sobre estas fiestas que se están celebrando en Viena.

González ha reconocido sentirse "muy agradecido y honrado" de que hayan querido contar con él, pero ha dejado claro que ha decidido seguir con la decisión que tomó España de no participar debido a la presencia de Israel.

"Aun así, si mi país no participa, mi posición es firme: estoy con España y, en coherencia con ello, yo tampoco formaré parte", ha sentenciado el artista, que quedó en cuarta posición. Ese año Nebulossa, con su canción Zorra, fue el que se ganó el Benidorm Fest y representó a España en Eurovisión.

La no presencia de España

España, junto a Irlanda, Eslovenia, Países Bajos e Islandia, ya anunció hace meses que no participarían en el festival en señal de protesta por la presencia de Israel en el evento pese a estar cometiendo un genocidio en Gaza.

De todos ellos, el caso más sonado es el de España, un país que forma parte del llamado Big Five, es decir, el grupo de los cinco países (conformado también por Francia, Alemania, Italia y Reino Unido) que más aportan económicamente a la celebración del evento.

El secretario general de RTVE, Alfonso Morales, explicó respecto a la decisión de España de no participar en la edición 2026 de Eurovisión que "la situación en Gaza, a pesar del alto el fuego y la aprobación del proceso de paz, y la utilización del certamen para objetivos políticos por parte de Israel, hacen cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral".