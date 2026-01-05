Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
José Mota cuenta la llamada que le hizo una conocidísima dirigente del PSOE al ver su imitación: "Me pensaba que era una broma"
"Bueno, pues un poco haciendo amigos".

Rodrigo Carretero
El humorista José Mota, en Málaga.GETTY

El humorista José Mota ha contado la reacción que tuvo María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del Gobierno entre 2004 y 2010 vinculada al PSOE, después de ver una imitación que le hizo.

"He tenido llamadas de algún político. Voy a contar una anécdota. Me acuerdo de María Teresa Fernández de la Vega. Hicimos una parodia en la que ella venía a decir que llevamos como 200 años, no sé cuánto tiempo, intentándole hincar el diente al Peñón de Gibraltar, pero no hay manera", ha contado el cómico en una entrevista en Al cielo con ella, el programa que Henar Álvarez presenta en TVE.

"Entonces tenemos que abrir fronteras por otro lado, tenemos que ampliarnos por otro sitio ¿Dónde? Portugal. Entonces, ¿qué es lo que proponía? Proponía que había que invadir Portugal, pero de a pocos. ¿Y cómo era esto? Se supone que hay un hito fronterizo, entonces se suponía que yo llegaba vestido de guardia forestal, miraba hacia los lados, no había nadie, y le daba al hito así, un poquito", ha recordado.

"Iba disminuyendo Portugal, pero poquito a poco. A lo mejor en una semana no lo notas, pero al cabo de 30 años no les queda país", ha proseguido Mota.

"Te llamo del despacho de María Teresa Fernández de la Vega"

"Y recibo una llamada. Digo: '¿Sí?'. Y dice: 'Hola,  mira, te llamo del despacho de María Teresa Fernández de la Vega'. Me pensaba que era una broma. Se puso y me dijo: 'Ay, Jose, me encanta la parodia. Mira, está el primer ministro portugués, le he puesto el sketch, se ha partido de la risa'. Bueno, pues un poco haciendo amigos", ha relatado el humorista. 

Precisamente José Mota está estos días en boca de todos por una parte de su especial de Nochevieja, que se anotó un espectacular 34,6% con más de 3,5 millones de espectadores y más de 6 millones de contactos.

El comentadísimo sketch de Nochevieja

En él, el Consejo de Ministros debatía que tenían que poner en marcha el plan de expulsión de los inmigrantes. "Eso que hay demasiados inmigrantes y no aportan nada, que se vayan a su país", comentaban algunos. "El plan es echarlos a todos", avisaba el presidente al que daba vida José Mota.

"Menos a la colombiana que cuida a mis padres", pedía una de las ministras. "Los inmigrantes que cuidan a los ancianos que se queden", defendía entonces el personaje de Mota. "Los que trabajan en la hostelería que se queden también y los que trabajan en el campo que se queden", proseguían diciendo entre todos. "Los que cotizan que se queden, pero los demás fuera", pedía otro. "Y abogados, médicos y maestros que se queden", pedía otro. "Y los futbolistas", apostillaba otro.

