José Mota mete a Pedro Sánchez en su especial de Nochevieja con el 121: se descubre la razón y es una jugada maestra

José Mota volvió a la que es su cita favorita: la Nochevieja. El cómico emitió en TVE uno de sus ya míticos especiales titulado El juego del camelar, donde tocó la política parodiando la serie coreana de Netflix El Juego del Calamar.

En esta serie, una de las vistas de la historia de la plataforma norteamericana, un grupo de personas compiten hasta la muerte por un cuantioso premio en metálico mientras participan en juegos de la infancia que se vuelven mortales.

Para ejemplificar la situación política de España, José Mota ha metido a los políticos españoles en el juego y les ha asignado un número a cada uno. Por ejemplo, Carles Puigdemont es el 155 en referencia al artículo 155 de la Constitución.

Pero, sin duda, lo que ha llamado la atención es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llevaba el número 121, ¿por qué? Pues un avezado espectador ha dado con la clave.

"Número 121, los diputados que tiene el PSOE que son 123, menos dos que están de vacaciones. Mota lo tiene todo pensado", ha escrito este usuario. Esos dos diputados que están de vacaciones son José Luis Ábalos, en prisión, y Santos Cerdán, recién salido de la cárcel, que entregó su acta en junio de 2025.

Otras parodias

En el programa, que se emitió antes de las Campanadas y antes del especial de La Casa de la Música, hubo numerosas parodias donde estaban involucrados políticos hay mensajes en clave nacional como, por ejemplo, los equilibrios que hay que hacer para formar gobierno.

También hay parodias sobre la expulsión de los inmigrantes y ha llegado a juntar a los reyes magos —Melchor, Gaspar y Baltasar— con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que los ha mandado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador de Nayib Bukele por su raza.