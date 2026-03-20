José Elías, empresario, ve "chocantes" las últimas declaraciones de Dabiz Muñoz: "Esto es otra cosa"

El empresario José Elías, dueño de Audax Renovables y con un patrimonio cercano a los mil millones de euros sumando acciones, se ha pronunciado acerca del precio de los menús en la alta cocina.

Para hablar de ello ha mencionado al, para muchos, mejor cocinero de España, el madrileño Dabiz Muñoz, dueño de DiverXo, StreetXo, RavioXo y Goxo. Con el primero de ellos tiene tres estrellas Michelin, la máxima distinción en hostelería.

Hace unas semanas Muñoz tomó una importante decisión: incluir una versión líquida de su menú degustación en DiverXo que vale 450 euros. Es decir, que si alguien prueba el menú sólido y el líquido pagará por comer 900 euros.

El menú líquido, llamado Metamorfosis, cuesta 450 euros, lo mismo que el sólido y se presenta "sin alcohol, sin azúcar y con bebidas fermentadas elaboradas en el propio restaurante". "La idea era que las bebidas fermentadas fuesen 0,0, y no queríamos que tuviese sensación dulce en boca, que fuese un menú sin azúcares", explicó hace unos meses Dabiz Muñoz en El Español.

Del precio de Can Roca a DiverXo

"A mí me pareció el otro día una cosa chocante que apareció Dabiz Muñoz diciendo 'mi menú va a valer 1.200 euros'. Digo, tete, esto es otra cosa, ¿sabes?", ha empezado diciendo el empresario de Badalona en un vídeo que se está viralizando en TikTok.

El empresario José Elías, que participa de otras empresas de distintos sectores, ha explicado que la alta cocina "para mantenerla" hay que subir los precios: "La primera vez que subí a Celler de Can Roca hice un número rápido y dije coño cuánta gente hay aquí, cuántos platos me traen, cuánto voy a pagar digo si le sale cobra a 5 euros la hora".

Para Elías, este tipo de restaurantes da "un servicio brutal": "Creo que un menú de alta cocina debería valer 1.500, que todavía sería accesible al 100% de la sociedad, yo creo. A lo mejor no al 100%, ahora me va a caer hate, que la gente coge cosas con pinzas".

Sobre los que han criticado a Dabiz Muñoz "creo que en parte tienen razón y en parte no": "Es un melón que ha abierto el tipo con dos cojones. Creo que nadie se ha planteado poner menús al precio que lo ha puesto él".

La alta cocina en España

En España hay 16 restaurantes con tres estrellas Michelin, la máxima distinción a la que puede aspirar un local de alta cocina.

ABaC , de Jordi Cruz (Barcelona).

, de Jordi Cruz (Barcelona). Akelarre , de Pedro Subijana (San Sebastián).

, de Pedro Subijana (San Sebastián). Aponiente , de Ángel León (Puerto de Santa María).

, de Ángel León (Puerto de Santa María). Arzak , de Elena Arzak (San Sebastián).

, de Elena Arzak (San Sebastián). Atrio , de Toño Pérez (Cáceres).

, de Toño Pérez (Cáceres). Azurmendi , de Eneko Atxa (Larrabetzu, Vizcaya).

, de Eneko Atxa (Larrabetzu, Vizcaya). Casa Marcial , de Nacho y Esther Manzano y Jesús Sánchez (Arriondas, Asturias).

, de Nacho y Esther Manzano y Jesús Sánchez (Arriondas, Asturias). Cocina Hermanos Torres , de Javier y Sergio Torres (Barcelona).

, de Javier y Sergio Torres (Barcelona). Cenador de Amós , de Jesús Sánchez (Villaverde de Pontones, Cantabria).

, de Jesús Sánchez (Villaverde de Pontones, Cantabria). Disfrutar , de Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas (Barcelona).

, de Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas (Barcelona). DiverXO , de Dabiz Muñoz (Madrid).

, de Dabiz Muñoz (Madrid). El Celler de Can Roca , de Joan Roca (Girona).

, de Joan Roca (Girona). Martín Berasategui , de Martín Berasategui (Lasarte-Oria, Guipúzcoa).

, de Martín Berasategui (Lasarte-Oria, Guipúzcoa). Lasarte , de Paolo Casagrande y Martin Berasategui (Barcelona).

, de Paolo Casagrande y Martin Berasategui (Barcelona). Noor , de Paco Morales (Córdoba).

, de Paco Morales (Córdoba). Quique Dacosta, de Quique Dacosta (Denia, Alicante).

Cuánto valen los tres estrella en España

Los cocineros españoles de alta cocina suelen comentar que un restaurante como DiverXo o como El Celler de Can Roca en París o en Londres valdría el doble que en España, por eso no entienden los debates y las críticas cuando un chef sube el precio de los menús degustación.

Por ejemplo, en El Celler de Can Roca, restaurante del que habla José Elías en este texto, el precio del menú degustación es de 320 euros, con un maridaje opcional de 160 euros, lo que sitúa la experiencia en torno a 500 euros con vinos incluidos.

Aponiente, de Ángel León, cuyo restaurante está ubicado en el Puerto de Santamaría, tiene un menú degustación que vale 380 euros. Con maridaje de vinos hay que sumar 125 euros.

Otro ejemplo es el del local de Quique Dacosta en Denia, que tiene un menú degustación de 315 euros. Todos ellos por debajo del precio del de Dabiz Muñoz en DiverXo. Por último, por poner otro ejemplo de chef famoso, ABaC, de Jordi Cruz, ofrece un menú por 295 euros, a los que se pueden añadir 160 euros del maridaje de vinos.