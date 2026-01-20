El chef Dabiz Muñoz señala este restaurante como el mejor para comer por menos de 20 euros: "Me parece un cocinero con mucho talento"
"Me parece un sitio maravilloso, un sitio fresco".
El cocinero Dabiz Muñoz, reconocido repetidamente como el mejor cocinero del mundo, ganando el prestigioso premio The Best Chef Awards en 2021, 2022 y 2023, ha señalado cuál es, a su juicio, el mejor restaurante de Madrid para comer por menos de 20 euros.
"Te voy a decir un sitio de un chico que trabajó con nosotros, que es de Aldo", ha afirmado el chef en una entrevista con Kino Jerez. Muñoz hace referencia a Gustoo, el restaurante que el cocinero Aldo Sebastianelli tiene en el Mercado de San Antón de Madrid.
"Me parece un sitio maravilloso, un sitio fresco, un sitio diferente, un sitio con sabor. Y Aldo me parece un cocinero con mucho talento", ha asegurado
De hecho, en un reciente artículo, la Guía Repsol ha resumido Gustoo como "street food de alta cocina por menos de 16 euros": "Este puesto dirigido por Aldo Sebastianelli y Jorge Cal en el popular Mercado de San Antón (Chueca) ofrece bocados de alta cocina por menos de 16 euros y todo pensado para llevártelo a casa".
Tres opciones por 14, 15 y 16 euros
La Guía Repsol explicaba que la carta de Gustoo se resume en tres formatos: filloa gallega (14 euros), bao asiático (15 euros) y un brioche (16 euros) que pueden combinarse con cuatro rellenos: Costilla, Melanzane, Pollo k y Gambones.
El Mundo también destacaba en un artículo la fuerte trayectoria de Aldo: Villena (Segovia), con Rubén Arnanz; DiverXO, con Dabiz Muñoz; Coque, con Mario Sandoval; y El Invernadero, con Rodrigo de la Calle.
"Flipé con la capacidad de Dabiz para crear sabores"
Sobre Muñoz, afirmaba: "En DiverXO flipé con la capacidad de Dabiz para crear sabores. Es algo muy difícil de hacer. Vi que era un trabajo duro, sí, pero en el que se desarrollaba la creatividad y además se gestionaban equipos. Y eso me encantó".
En la misma entrevista con Kino Jerez. Dabiz Muñoz hacía otras recomendaciones de restaurantes:
Restaurantes que recomienda Dabiz Muñoz
- Mejor restaurante de Madrid: "Es complicado decir. Te voy a decir el que es uno de mis claramente favoritos, que es Ugo Chan [C. de Félix Boix, 6 - Madrid]. Es un restaurante para disfrutones, contemporáneo, alternativo... creo que tiene una gran química, es personal, diferencial... y es un lugar para ser feliz".
- Un restaurante que estás deseando probar: "ŌME Restaurante. [C. de Lombía, 6, Bajo 6 - Madrid]. Ha abierto hace poco y hay veces que no hace falta ir a un sitio para saber que lo que están haciendo es interesante y es diferente. Y este chico hace una especie de barra omakase de cocina mexicana y creo que, viendo la comida que hacen este sitio sin haber ido todavía, hace algo diferente".
- Mejor Delivery de Madrid: "Creo que aquí es imposible no decir El Goxo. Creo que es alta cocina entendible para todo el mundo, con mucho sabor, que llega a tu casa. Ha crecido tanto, hemos ido redefiniendo tanto las reglas de lo que era un delivery, que para mí es imposible no decir a día de hoy que el mejor delivery para mí es Goxo".
- Mejores asiáticos. "Dos de mis favoritos. Uno es lo mejor que se ha abierto coreano en Madrid siempre, que es Na Num. [C. de la Libertad, 8 - Madrid]. Es un restaurante fresco, con sabor, moderno, contemporáneo. Y la otra tiene influencias asiáticas y latinas, que es Tripea. [Mercado de Vallehermoso - Madrid]. Creo que Roberto tiene una cocina con muchas influencias pero con un sello muy marcado. Y creo que eso, unido al talento que tiene, le hace ser único".