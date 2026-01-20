El chef Dabiz Muñoz señala este restaurante como el mejor para comer por menos de 20 euros: "Me parece un cocinero con mucho talento"

El cocinero Dabiz Muñoz, reconocido repetidamente como el mejor cocinero del mundo, ganando el prestigioso premio The Best Chef Awards en 2021, 2022 y 2023, ha señalado cuál es, a su juicio, el mejor restaurante de Madrid para comer por menos de 20 euros.

"Te voy a decir un sitio de un chico que trabajó con nosotros, que es de Aldo", ha afirmado el chef en una entrevista con Kino Jerez. Muñoz hace referencia a Gustoo, el restaurante que el cocinero Aldo Sebastianelli tiene en el Mercado de San Antón de Madrid.

"Me parece un sitio maravilloso, un sitio fresco, un sitio diferente, un sitio con sabor. Y Aldo me parece un cocinero con mucho talento", ha asegurado

De hecho, en un reciente artículo, la Guía Repsol ha resumido Gustoo como "street food de alta cocina por menos de 16 euros": "Este puesto dirigido por Aldo Sebastianelli y Jorge Cal en el popular Mercado de San Antón (Chueca) ofrece bocados de alta cocina por menos de 16 euros y todo pensado para llevártelo a casa".

Tres opciones por 14, 15 y 16 euros

La Guía Repsol explicaba que la carta de Gustoo se resume en tres formatos: filloa gallega (14 euros), bao asiático (15 euros) y un brioche (16 euros) que pueden combinarse con cuatro rellenos: Costilla, Melanzane, Pollo k y Gambones.

El Mundo también destacaba en un artículo la fuerte trayectoria de Aldo: Villena (Segovia), con Rubén Arnanz; DiverXO, con Dabiz Muñoz; Coque, con Mario Sandoval; y El Invernadero, con Rodrigo de la Calle.

"Flipé con la capacidad de Dabiz para crear sabores"

Sobre Muñoz, afirmaba: "En DiverXO flipé con la capacidad de Dabiz para crear sabores. Es algo muy difícil de hacer. Vi que era un trabajo duro, sí, pero en el que se desarrollaba la creatividad y además se gestionaban equipos. Y eso me encantó".

En la misma entrevista con Kino Jerez. Dabiz Muñoz hacía otras recomendaciones de restaurantes:

Restaurantes que recomienda Dabiz Muñoz