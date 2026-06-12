Muere el artista británico David Hockney a los 88 años 

El artista británico David Hockney ha fallecido este jueves a los 88 años. Así lo ha comunicado su representante Erica Bolton en un texto publicado por la BBC, en el que explica que Hockney falleció "de manera pacífica en su casa el 11 de junio, a un mes de cumplir 89 años".

Prolífico pintor, diseñador y fotógrafo, Hockney fue uno de los artistas más influyentes del siglo pasado y de comienzos del siglo XXI. El artista, nacido en julio de 1937, comenzó dibujando en el suelo de la cocina de su casa familiar debido a la escasez de materiales durante la posguerra.

En 2018, una de sus pinturas se vendió alrededor de 70 millones de euros en una subasta, convirtiéndose entonces en la obra más cara de una artista vivo. "Pinta las cosas que te gusten", aseguraba el pintor, sorprendido durante toda su vida del amor del público por su trabajo, que era uno de sus mantras.