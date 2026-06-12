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Muere el artista británico David Hockney a los 88 años
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Muere el artista británico David Hockney a los 88 años 

Pintor, diseñador y fotógrafo, fue uno de los creadores más influyentes del siglo XX y XXI. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
David Hockney, en una imagen de archivo frente a una de sus pinturas
David Hockney, en una imagen de archivo frente a una de sus pinturasAurelien Meunier/Getty Images

El artista británico David Hockney ha fallecido este jueves a los 88 años. Así lo ha comunicado su representante Erica Bolton en un texto publicado por la BBC, en el que explica que Hockney falleció "de manera pacífica en su casa el 11 de junio, a un mes de cumplir 89 años". 

Prolífico pintor, diseñador y fotógrafo, Hockney fue uno de los artistas más influyentes del siglo pasado y de comienzos del siglo XXI. El artista, nacido en julio de 1937, comenzó dibujando en el suelo de la cocina de su casa familiar debido a la escasez de materiales durante la posguerra. 

En 2018, una de sus pinturas se vendió alrededor de 70 millones de euros en una subasta, convirtiéndose entonces en la obra más cara de una artista vivo. "Pinta las cosas que te gusten", aseguraba el pintor, sorprendido durante toda su vida del amor del público por su trabajo, que era uno de sus mantras. 

Uxía Prieto
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Redactora de Life en El HuffPost. Graduada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y Máster en Periodismo Cultural por la Universidad CEU San Pablo, aprendió en Radio Galega o Pentación Espectáculos y ha colaborado con diferentes webs culturales y de estilo de vida. Llegó a El HuffPost en 2016, donde compaginó su trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de Tendencias. Desde 2019 forma parte de la sección de Life, donde escribe sobre moda, belleza, cultura y estilo de vida.

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