Salma Hayek, embajadora perfecta y protagonista de la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en México

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 arrancó este jueves por todo lo alto con una ceremonia de inauguración en el Estadio Ciudad de México que cautivó a los fans del fútbol en todo el mundo.

La ceremonia fue un festival de color y una de sus grandes protagonistas fue la actriz Salma Hayek, una de las grandes embajadoras de México a nivel internacional. "El mundial regresa a esta tierra, a este estadio y junto a Canadá y Estados Unidos le damos la bienvenida al mundo entero, recibiendo las banderas de las 48 naciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA México 2026", celebró la intérprete.

Hayek quiso dar la bienvenida a todas las personas que estaban el estadio, pero también a los millones de espectadores que vieron con emoción la ceremonia a través de la televisión. "Los mexicanos estamos muy honrados de que sea aquí donde comience el primer partido de esta maravillosa tradición del fútbol que nos une a todos", comentó la protagonista de Frida.

Hayek con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sosteniendo el trofeo de la Copa del Mundo FIFA via Getty Images

La actriz no podría cerrar su discurso de bienvenida de otra forma y exclamó “¡que viva México! ¡Y que viva el fútbol!”.

Un impoluto traje rojo de Gucci

Salma Hayek era inconfundible desde cualquier punto del estadio gracias al vistoso traje rojo que eligió para la ocasión. Se trataba de un conjunto de Gucci, firma de la que es propietario su marido, François-Henri Pinault, presidente del conglomerado de lujo Kering.

El traje de Gucci de Salma Hayek Getty Images

La actriz combinó el traje, de americana ajustada y pantalón de pata ancha, con una vistosa camisa de flores de la línea Gucci Flora. Además, llevaba un lazo al cuello con los colores rojo y amarillo, emblemas de la firma y presentes en numerosos accesorios, especialmente bolsos.

Hayek cedió todo el protagonismo a su look y apostó por llevar suelta y lisa su característica melena negra, brillando con luz propia para dar el pistoletazo de salida a un intenso mes de fútbol.