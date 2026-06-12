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Salma Hayek, embajadora perfecta y protagonista de la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en México
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Salma Hayek, embajadora perfecta y protagonista de la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en México

La actriz mexicana fue la encargada de dar el pistoletazo de salida al torneo. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Salma Hayek, en la ceremonia de apertura del Mundial 2026
Salma Hayek, en la ceremonia de apertura del Mundial 2026dpa/picture alliance via Getty Images

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 arrancó este jueves por todo lo alto con una ceremonia de inauguración en el Estadio Ciudad de México que cautivó a los fans del fútbol en todo el mundo. 

La ceremonia fue un festival de color y una de sus grandes protagonistas fue la actriz Salma Hayek, una de las grandes embajadoras de México a nivel internacional. "El mundial regresa a esta tierra, a este estadio y junto a Canadá y Estados Unidos le damos la bienvenida al mundo entero, recibiendo las banderas de las 48 naciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA México 2026", celebró la intérprete.  

Hayek quiso dar la bienvenida a todas las personas que estaban el estadio, pero también a los millones de espectadores que vieron con emoción la ceremonia a través de la televisión. "Los mexicanos estamos muy honrados de que sea aquí donde comience el primer partido de esta maravillosa tradición del fútbol que nos une a todos", comentó la protagonista de Frida

Hayek con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sosteniendo el trofeo de la Copa del Mundo
  Hayek con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sosteniendo el trofeo de la Copa del MundoFIFA via Getty Images

La actriz no podría cerrar su discurso de bienvenida de otra forma y exclamó “¡que viva México! ¡Y que viva el fútbol!”. 

Un impoluto traje rojo de Gucci

Salma Hayek era inconfundible desde cualquier punto del estadio gracias al vistoso traje rojo que eligió para la ocasión. Se trataba de un conjunto de Gucci, firma de la que es propietario su marido, François-Henri Pinault, presidente del conglomerado de lujo Kering. 

El traje de Gucci de Salma Hayek
  El traje de Gucci de Salma HayekGetty Images

La actriz combinó el traje, de americana ajustada y pantalón de pata ancha, con una vistosa camisa de flores de la línea Gucci Flora. Además, llevaba un lazo al cuello con los colores rojo y amarillo, emblemas de la firma y presentes en numerosos accesorios, especialmente bolsos. 

Hayek cedió todo el protagonismo a su look y apostó por llevar suelta y lisa su característica melena negra, brillando con luz propia para dar el pistoletazo de salida a un intenso mes de fútbol. 

Uxía Prieto
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Redactora de Life en El HuffPost. Graduada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y Máster en Periodismo Cultural por la Universidad CEU San Pablo, aprendió en Radio Galega o Pentación Espectáculos y ha colaborado con diferentes webs culturales y de estilo de vida. Llegó a El HuffPost en 2016, donde compaginó su trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de Tendencias. Desde 2019 forma parte de la sección de Life, donde escribe sobre moda, belleza, cultura y estilo de vida.

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