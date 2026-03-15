José Elías, empresario, sobre el nacimiento de sus gemelos prematuros en la crisis: "Ni terminar el bocata me dejaron; en dos horas estaban fuera con 1 kilo"

"A mí me pillo el parto de mis hijos en una revisión médica. Mi exmujer tuvo un parto terrible y en una revisión le dijeron que tenían que salir, sino se morirían". Así es como José Elías, empresario y asesor de emprendimiento, explica el nacimiento de sus gemelos. "Fue un poco dantesco", reconoce en una entrevista en el pódcast Búscate la vida.

La situación estuvo bien marcada por el momento de inestabilidad económica que atravesaba. "Estaba pasando por un mal momento, en plena crisis del 2008". Sus hijos nacieron en 2009. "Una situación dramática", confiesa. "De repente, en una revisión, me dijeron que venían de urgencia. Ni el bocata me dejaron terminarme. Prácticamente entré al quirófano con el bocata en la boca. A las dos horas estaban los niños fuera, pesaban 1 kilogramo y poco. Mi dedo era más gordo que sus piernas", relata.

"Me acuerdo que en ese momento yo sentí que era padre. Hasta que no tocas al bebe no te das cuenta de que lo eres. Recuerdo no poder parar de llorar. Una sensación muy chula, pero muy rara", continúa en sus declaraciones el empresario español. "Fue muy chulo", repite. Aun así, al ser prematuros tuvo que dejar a sus hijos unos meses en el hospital: "No se lo recomiendo a nadie".

"El primer año es trámite", explica. Pero con dos niños el trabajo se duplica, y "no dormía". "Salía de casa destrozado. Fue un momento duro", explica. "Es muy difícil cuidar a un niño, mirar para el lado y decir 'me queda otro".

Secuelas de la crisis en la natalidad

La crisis económica de 2008 dejó graves secuelas en la sociedad española. Una de ellas: el incesante descenso de la natalidad. Según los datos consultados por El HuffPost, una década después de la crisis, los nacimientos se derrumbaron un 24,6%. De este modo en solo diez años la tasa se situó en 8,4 nacimientos por cada mil habitantes.

En 2025 se registraron en España 321.164 nacimientos, lo que supone un incremento del 1,0% respecto a 2024, con 3.159 nacimientos más, según la estimación provisional del Instituto Nacional de Estadística, recogida por RTVE.