Arqueólogos encuentran un sarcófago de casi dos metros junto a una escalera en Egipto

Un equipo de arqueólogos egipcio-italiano ha descubierto un sarcófago de casi dos metros al final de una escalera. Ha ocurrido en la zona del mausoleo de Aga Khan, en la localidad de Asuán (Egipto).

El sarcófago es de piedra caliza y está colocado sobre una plataforma tallada en la roca. Los arqueólogos lo encontraron a más de dos metros bajo tierra, tal y como ha informado el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto en un comunicado.

Uno de los detalles que más sorprendió a los investigadores es que la tumba tiene jeroglíficos muy bien conservados con oraciones a dioses locales. También han hallado un texto que identifica al difunto como Ka-Mesiu, un alto funcionario.

De todas las tumbas encontradas recientemente, esta se considera una de las mejor conservadas. Otro de los descubrimientos son los bancos de adobe que tiene a los lados, según los arqueólogos servían para realizar ofrendas funerarias.

Según el comunicado, el sarcófago "presenta una tapa con forma humana, con rasgos claramente definidos de un rostro adornado con una peluca y decoraciones impresionantes".

Por qué es importante este hallazgo

El descubrimiento arroja información sobre la sociedad egipcia durante los periodos ptolemaico y romano. Además refuerza la idea de que Asuán era un centro cultural de gran relevancia en el sur de Egipto.

La tumba forma parte de una necrópolis mucho mayor, con cientos de enterramientos que muestran un uso prolongado por distintas clases sociales. En su interior se hallaron varias tumbas, incluso de niños. Esto sugiere que parte del espacio se pudo haber utilizado por una misma familia.

"Las inscripciones y los artefactos descubiertos constituirán un valioso material científico para los investigadores en el campo de la egiptología, en particular en lo que respecta a las tradiciones funerarias y el simbolismo religioso durante los últimos periodos de la civilización egipcia", destaca el comunicado.

Las momias van a ser analizadas con escáneres y pruebas biológicas para conocer su identidad y causa de muerte.