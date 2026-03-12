Acude al restaurante de Dabiz Muñoz, prueba el 'menú líquido' y lo que paga genera no pocos comentarios

El creador de contenido Cocituber es un amante de la cocina de Dabiz Muñoz —ha contado que ha ido ocho veces a DiverXo, con tres estrellas Michelin— y ahora ha probado el menú líquido que ha ideado el chef madrileño.

Hablando de su experiencia personal, el influencer gastronómico ha explicado a pesar de haber ido a muchos restaurantes "todavía no he encontrado nada que se le parezca" porque "lo que hace Dabiz Muñoz junto a su equipo es otra película".

"Es la octava vez que vengo… y siempre te sorprenden. Esta vez probando el Menú Líquido. Creo que complementa al sólido de una manera muy loca. Ya no es el mismo menú. Es mucho más. Es difícil de explicar", ha expresado Cocituber, adelantándose a los comentarios por el precio.

Tal y como cuenta en el vídeo, ha pagado 900 euros por la comida: 450 euros por el menú sólido y otros 450 euros por el menú líquido. Es decir, ha probado los dos menús en paralelo.

"Entiendo que haya gente que critique el precio, pero aquí hay muchísimo trabajo detrás. Para mí, la experiencia completa en DiverXO ya no es igual sin este menú. Así que, en lugar de venir cada tres meses… vendré cada cuatro o cinco. Gracias siempre, familia, por el trato. Se os quiere", ha escrito Cocituber tras pasar por el restaurante, ubicado en Madrid.

Qué lleva el menú líquido

El menú líquido, llamado Metamorfosis, cuesta 450 euros, lo mismo que el sólido y se presenta "sin alcohol, sin azúcar y con bebidas fermentadas elaboradas en el propio restaurante". "La idea era que las bebidas fermentadas fuesen 0,0, y no queríamos que tuviese sensación dulce en boca, que fuese un menú sin azúcares", explicó hace unos meses Dabiz Muñoz en El Español.

Cocituber ha documentado la experiencia y los platos líquidos que sirven con el menú son, como poco, espectaculares. Por ejemplo hay pan líquido que preparan con sifón, una no sidra y hasta una especie de cerveza: "¿Hasta dónde puede llevar la cabeza de antes para convertir esto?".

Después, Muñoz ha creado vinos que no tienen alcohol. Uno de ellos, por ejemplo, está hecho de jugo de manzana y mote y un lasi de tomatillo verde con un consomé que se hace con bonito.

Otra cosa curiosa es un falso vino tinto elaborado a partir de un concentrado de liebre, coñac desalcoholizado y clarificado con la sangre de la liebre. También un champán de mantequilla y hasta una komucha con pimienta de Nepal.

"Un menú de muchas horas que complementa muy bien, el de cocina líquida con sólida: 450 + 450 son 900 euros. Es un precio muy elevado y si te lo puedes permitir una vez en la vida, hazlo", ha dicho Cocituber para finalizar el vídeo.

¿Y tú, te gastarías 900 euros en un menú?

En los comentarios muchos opinan que es mucho dinero. "Prefiero un chuletón de vaca madurada con patatas fritas caseras recién cortadas", dice un usuario.

Otro comenta: "Con 450 me pego una de pinchos, en el País Vasco y en Asturias unos platos de cuchara". Y otro, menos hater de Dabiz Muñoz, comenta: "Como bien dices, si puedes hacerlo una vez hazlo....me encantaría".