¿Crees que lo sabes todo el Mundial? 'El HuffPost' te pone a prueba con este juego de preguntas

Seguro que conoces esta imagen. Pero saber que España fue campeona en 2010 no te ayudará mucho en nuestro test

La 'mano de Dios' de Maradona, el 'Maracanazo' de Uruguay en 1950 (y el de Alemania en 2014), el gol de Iniesta a Holanda, el codazo de Tassotti a Luis Enrique, las vuvuzelas de Sudáfrica... el Mundial siempre deja anécdotas que trascienden el fútbol y pasan al imaginario colectivo. En parte, por eso es una competición que no sólo interesa a los más aficionados, sino que llega a millones de personas.

Seguro que tienes recuerdos de todo tipo sobre la Copa del Mundo. Y no sólo relacionados con la selección española, que nos ha dado la gran alegría de 2010 y unas cuantas decepciones. Cualquier detalle cuenta y es de ayuda para que el Mundial se considere la competición por antonomasia.

También, por supuesto, están los aspectos meramente deportivos. El campeón de cada edición, los jugadores más destacados, los máximos goleadores, los mejores porteros... e incluso estadísticas más concretas, como el futbolista que más goles ha marcado en una final o el balón de oro que nunca disputó un Mundial.

'El HuffPost' ha preparado un juego de preguntas para que demuestres tus conocimientos. Ojo, las preguntas son en su mayoría complicadas. No te bastará con un conocimiento de barra de bar. Necesitas conocer de verdad la historia del Mundial para obtener una buena puntuación.

Si eres capaz de contestar correctamente estas preguntas, puedes considerarte un aficionado premium y pavonearte ante tus amigos cuando estéis viendo a la selección cerveza en mano.

¿Sabes quién es el jugador español que más goles ha metido en los mundiales? ¿O el nombre del balón que se utilizó en España 82? O, más complejo aún, ¿cuántas finales se han decidido en la tanda de penaltis?

El test consta de 26 preguntas, porque este es el Mundial de 2026, y dispones de un cronómetro para tratar de resolverlo en el menor tiempo posible.

¿Cuántas eres capaz de acertar?

(Pincha aquí si no puedes ver correctamente el juego)