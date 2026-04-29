Un diputado del PP pide hablar del "señor" que se ha "encontrado hoy en el metro a las 6 y media de la mañana"

El diputado del PP Juan Bravo interpela al vicepresidente primero del Ejecutivo y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante su intervención en la sesión de control al Gobierno.

Es de sobra habitual que en las intervenciones de los parlamentarios en el Congreso se usen fórmulas que buscan conectar con la sociedad y empatizar con la ciudadanía que nunca ha pisado el hemiciclo. A menudo, adquieren forma de anécdotas o experiencias personales, sobre las que nadie acostumbra a pedir explicaciones ni garantías de su autenticidad. Esta mañana, durante la sesión de control al Gobierno, una de ellas ha acaparado cierta atención por lo planteado por un diputado del Partido Popular.

No era un parlamentario cualquiera. Se trató del hombre de Feijóo en el ámbito económico, el vicepresidente general de Economía de los populares y exconsejero de Hacienda andaluz, Juan Bravo. Durante su interpelación al vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, Bravo ha dejado una serie de afirmaciones que concuerdan con lo expuesto al principio.

Juan Bravo ha relatado lo que, supuestamente, le ocurrió antes de asistir a la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Según él, esta mañana estaba haciendo uso del transporte público cuando un ingeniero le dijo que estaba harto y que no aguantaba más y que "esto" había que cambiarlo ya.

El "señor" del metro a las 6.30 de la mañana, un "ingeniero y profesor universitario" camino de Barcelona

Concretamente, y tras escuchar la primera respuesta de Cuerpo en la que el vicepresidente repasó los recientes indicadores económicos que ha cosechado España —líder en crecimiento del PIB en la zona euro por quinto año consecutivo, reducción de la deuda nacional a niveles previos a la pandemia...—, el alto cargo de Génova 13 ha relatado lo siguiente.

"No me hable de sus cifras de propaganda. Hábleme del señor que me he encontrado hoy en el metro a las seis y media [de la mañana], ingeniero y profesor de universidad, que iba a Barcelona y me ha dicho: 'No aguantamos más, esto hay que cambiarlo ya'", ha asegurado Juan Bravo, sin dar más detalles de ese supuesto encuentro y a qué se refería exactamente ese hombre con no aguantar más.

En su respuesta, Carlos Cuerpo ha vuelto a hacer gala de su estilo discursivo y calmado, indicando muy brevemente que "lo que da la sensación es que quien no puede más es usted y su grupo parlamentario", antes de pasar a desgranar punto por punto cada una de las críticas que le había planteado confrontándolo con datos.