La jueza de la DANA cita como testigo a la vicepresidenta Susana Camarero

El juzgado de Catarroja (Valencia) que dirige la investigación penal por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha citado a declarar como testigo a la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, para el próximo 10 de junio.

Camarero ocupaba la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda cuando se produjeron las inundaciones en la provincia de Valencia y entonces también era vicepresidenta del Gobierno valenciano.

La letrada del juzgado ha señalado para los días 29 de mayo y 1, 3, 4 y 8 de junio las declaraciones de otros cinco testigos, trabajadores de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La declaración de Susana Camarero será la primera que realice un miembro del Gobierno valenciano que configuró el entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, ya que hasta la fecha únicamente habían comparecido altos cargos del segundo y tercer escalón de la Generalitat, además de algunos asesores y personal al servicio del president como escoltas o conductores.

También se ha acordado la declaración, aún sin fecha, de la que entonces era portavoz del Gobierno valenciano, Ruth Merino.

El Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja retoma el próximo 4 de mayo las declaraciones de testigos con una nueva citación del subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, que comparecerá por tercera vez.

Lo hizo el 4 de diciembre y el 17 de ese mismo mes, para aclarar algunas de las cuestiones más controvertidas respecto del proceso que se siguió para la toma en consideración y redacción del mensaje Es-Alert que se envió a los móviles en la provincia de Valencia a las 20:11 horas del 29 de octubre de 2024.

Suárez fue interrogado especialmente por las correcciones lingüísticas que se aplicaron a la versión en valenciano o las dudas de la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, sobre expresiones que se valoraron para incluirlas en aquel aviso, como "permanezcan en sus casas".

Entre quienes han prestado ya declaración como testigos se encuentra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca -que compareció antes de acceder al cargo-, y varios secretarios autonómicos y directores generales cercanos al núcleo de Presidencia.

Entre las comparecencias de testigos pendientes, más de un centenar, se encuentra la de Carlos Mazón, que se encuentra pendiente de la resolución de un recurso presentado por el expresident, altos cargos de Infraestructuras o Emergencias, alcaldes de municipios afectados, agentes medioambientales, personal de la Confederación Hidrográfica del Júcar o bomberos, entre otros.