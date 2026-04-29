Ed Sheeran empieza una "nueva era" con un impactante cambio de 'look': "Estoy pensando en mantenerlo así"

Desde principios de marzo, Ed Sheeran ha hecho un parón en su gira Loop y se ha mantenido también apartado de las redes sociales. Ahora, casi dos meses después y a punto de retomarla el próximo 9 de mayo en Santo Domingo (República Dominicana), el artista ha roto su silencio con un post y un cambio de imagen radical.

El artista ha compartido una instantánea en la que aparece con la cabeza rapada, algo que choca con su característico pelo pelirrojo. "Sí, me he afeitado el pelo. Quería afeitarme para significar un nuevo comienzo. Muchos nuevos comienzos en mi vida atm. Me encanta, estoy pensando en mantenerlo así", ha escrito junto al carrusel de instantáneas, donde repasa qué es lo que ha estado haciendo en este particular "parón" y donde repasa las próximas fechas de su tour en Latinoamérica.

También ha dado algunas pistas a sus seguidores sobre futuras nuevas canciones o proyectos, ya que ha compartido una imagen trabajando con el DJ neerlandés Martin Garrix. "Conozco a ese tipo desde hace más de una década, lo amo, qué tipo", ha escrito el autor de temas como Shape of you.

Además de comentar a qué ha dedicado su tiempo libre estos casi dos meses, como a ver la última temporada de Stranger Things comprar vinilos que estaban descatalogados o que ha leído libros como Demon Cooperland de Barbara Kingsolver, ha revelado que en los últimos meses ha hecho frente a un herpes zóster.

"He tenido herpes durante el último mes, no lo recomendaría, pero estoy recuperándome ahora", ha señalado. Esta dolencia, conocida popularmente como "culebrilla", es causado por el virus de la varicela-zóster. Los primeros síntomas, tal y como recoge Mayo Clinic, van desde un hormigueo a un dolor punzante o picor, que va evolucionando hasta provocar una erupción que dura entre 7 y 10 días.

"El sarpullido suele presentarse en una sola banda alrededor del lado izquierdo o derecho del cuerpo. En otros casos, la erupción aparece en un solo lado de la cara. En raras ocasiones, por lo general en personas con sistemas inmunitarios debilitados, la erupción puede estar más extendida", señalan. Además, apuntan que algunas personas pueden sufrir otros síntomas como fiebre, dolor de cabeza, escalofríos y dolor abdominal y que, en algunos casos, la dolencia puede prolongarse entre 2 y 4 semanas.