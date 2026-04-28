Decae la prórroga de los alquileres, se mantiene el problema: 7 datos para entender el drama de la vivienda en España

Nos sobran los motivos para estar preocupados con la vivienda. El principal problema de los españoles a ojos del CIS, vuelve a generar un cisma político y social. Este martes, el Congreso de los Diputados ha rechazado convalidar el decreto que presentaba el Gobierno con la prórroga de los alquileres.

La pelea de Sumar para lograr su ansiada moratoria a los contratos de alquiler que caducaban ahora ha quedado sin resultado un mes y ocho días después de superar la tensa negociación con el PSOE en el Consejo de Ministros. Los votos en contra de PP, Vox y Junts, junto con la abstención de PNV, han tumbado un texto que se sabía 'muerto' en el desangelado debate.

El horizonte inmediato de cerca de tres millones de inquilinos queda en el aire. Lo que no alberga duda es el futuro inmediato de un problema que, como los precios, crece y crece sin que se encuentren soluciones útiles.

Los datos hablan por sí solos y aquí destacamos los más sangrantes:

El alquiler y la compra de viviendas de segunda mano están en máximos históricos. Lo explicaba Antón Parada en este artículo. El referente histórico de 2007, justo antes de la explosión de la burbuja, ya se ha quedado atrás.

Los números, negro sobre blanco: un reciente estudio de Fotocasa sitúa el precio medio en España del m² en vivienda de segunda mano a 3.014 euros, tras un incremento del 21% solo en el último año. Por primera vez desde la crisis inmobiliaria de comienzos del siglo XXI, se pasa la barrera de los 3.000.

Pero la nueva burbuja es amplia y no solo afecta a la compraventa. A nivel de alquileres marzo marcó su nuevo techo con 14'46 €/m² como media nacional. Para entenderlo, esto supondría que una vivienda alquilada de 80 metros cuadrados costaría 1.156 solo en concepto de alquiler.

Hablar de media nacional es muy relativo: aunque son medidores objetivos y comparables, la inmensidad del problema de los precios se refleja con más claridad si cabe al hablar de las grandes ciudades, cuantitativamente las que más peso tienen por el total de población incluida. El comparador del portal Idealista cifra en 23'2 €/m² el alquiler en Madrid capital; 22'6 €/m² en Barcelona. 18'8 en San Sebastián o 18'6 en Palma.

Si profundizamos en las operaciones de compra de inmuebles de segunda mano, el precio por metro cuadrado en Madrid capital roza ya los 6.000 euros (5.960), por los 5.176 de Barcelona ciudad. Palma va a la zaga, con 5.117. Pero el precio más disparado (y disparatado) está en San Sebastián donde cada m² supone la friolera de 6.426 euros, de acuerdo con los datos actualizados a finales de abril.

Los sueldos no dan para vivir en tu propia casa: el informe del portal inmobiliario Pisos.com elaborado en marzo de este año establece que el alquiler ya consume más de la mitad del sueldo, hablando siempre de medias nacionales. Sobre un salario bruto mensual de unos 2.500 euros (traducido a unos 1.900 netos) el alquiler de un piso de 90 metros a 1.300 euros dejaría un saldo de apenas 600 euros.

Las cuentas no salen y si hablamos de Madrid o Barcelona, menos aún. El dato es lo suficientemente fuerte per se pero aún asombra más si se añade que el 'esfuerzo' ha crecido de forma notoria en apenas tres años, pasando del 43% en 2023 al más del 51% ahora.

La vivienda, el principal problema (y por mucho): el último CIS, a fecha de abril, pone en primer lugar y por mucho el acceso a la vivienda como gran inquietud social. Hasta un 41'3% de los encuestados no duda en hablar de alquiler y/o compra como su primera preocupación. Muy por encima de clásicos como la crisis económica (24'9%) y el empleo (19'2%), para ponerlo en contexto.

(y por mucho): el último CIS, a fecha de abril, pone en primer lugar y por mucho el acceso a la vivienda como gran inquietud social. no duda en hablar de alquiler y/o compra como su primera preocupación. Muy por encima de clásicos como la crisis económica (24'9%) y el empleo (19'2%), para ponerlo en contexto. La emancipación antes de los 35, un 'animal mitológico' : así de irreal es esta opción para casi un 70% de la población de entre 18 y 34 años. La reciente Encuesta de Condiciones de Vida elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) eleva al 67,1% la cifra de jóvenes que tienen que seguir en casa de los padres ante la imposibilidad de tener su propio hogar. Dejando al margen los recién metidos en la 'veintena', la conclusión del tramo de 26-34 años es demoledora. Prácticamente uno de cada dos (44'3%) no puede irse de casa.

antes de los 35, : así de irreal es esta opción para casi un 70% de la población de entre 18 y 34 años. La reciente Encuesta de Condiciones de Vida elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) eleva al ante la imposibilidad de tener su propio hogar. Dejando al margen los recién metidos en la 'veintena', la conclusión del tramo de 26-34 años es demoledora. Prácticamente uno de cada dos (44'3%) no puede irse de casa. Quienes se emancipan, lo tienen que hacer en compañía: vivir solo es un 'privilegio' reservado a apenas el 13% de los pocos jóvenes que han podido salir de casa de los padres. Bien es cierto que el Consejo de la Juventud de España incluye en su análisis tanto a los que se han independizado en pareja por gusto como a aquellos que han tenido que irse en grupos de 3 o 4 personas, pero el trabajo destaca que algo más de un 40% admite tener que compartir casa "por los gastos". Y hasta un 30% confiesa necesitar algo de ayuda de la familia para poder vivir fuera del 'nido'.