Eva Soriano responde a un tuitero que le dijo que "siempre le quedará alimentar a los gatos y tomar lorazepam" por no ser madre

La humorista Eva Soriano ha respondido a un usuario que le criticaba que no quisiera ser madre diciéndole que "siempre le quedará alimentar a los gatos y tomar lorazepam" después de que se hiciera viral un monólogo suyo en Movistar defendiendo la libertad de cada mujer para ser madre o no.

"Felicidades a todas las madres y, qué diablos, felicidades a mí que he conseguido sortear esa bala. Y dices, ¿cómo vas a celebrar el día de las madres si no tienes hijos? Pues por eso. De verdad tenemos que dejar de ejercer una práctica a las personas que no están siendo madres que es la de que te dicen y tú o que para cuándo. Yo, nunca", dijo en ese monólogo.

"No lo hago por mí, lo hago por él. Te dicen que luego se desarrolla el instinto maternal. No creo, digo yo. De ninguna forma, si me ahogo con mi propia saliva. ¿Crees que puedo cuidar de otro ser humano?"; prosiguió relatando.

Soriano aseguró en ese monólogo que le gustaría que "se empezara a entender que hay mujeres que no queremos ser madres". "Luego cuando estás en una cena o estás en cualquier sitio y ya has cumplido los 30, 35, 40, te empiezan a preguntar cuándo vas a ser madre. Y tú respondes que no me apetece serlo y te empiezan a forzar como para que les digas el porqué con más preguntas que ChatGPT", continuó.

Finalmente, acabó reivindicado que "se debería de legitimar que, por supuesto, cada una hiciéramos lo que quisiéramos con nuestra elección de ser madre y si eres madre, genial, y si yo no lo soy, genial también".

La respuesta de Eva Soriano

Ese vídeo, publicado por la cuenta de X @elojoquetodolv, se ha hecho viral con más de 3.000 me gusta y 350.000 reproducciones. Además, ha recibido multitud de respuestas, entre ellas, la de un tuitero que le escribió que "siempre le quedará alimentar a los gatos y tomar lorazepam".

Soriano, a esa respuesta, ha contestado con mucha contundencia: "Lo pesados que sois con gatos y vino es su destino o gatos y ansiolíticos para hablar de las mujeres que no tenemos hijos es aburridísimo".

"Una mujer soltera y sin hijos es igual de máquina que tu amigo Juanjo el 'soltero de oro'. De verdad qué pereza de discurso…", ha rematado la humorista.