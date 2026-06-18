Juan y Medio da una razón de mucho peso tras confesar sentirse nada nacionalista

El presentador almeriense Juan y Medio, uno de los rostros televisivos más reconocidos de la televisión andaluza, ha concedido una entrevista al diario ABC para hablar del nuevo programa que va a estrenar este jueves en el prime time de Canal Sur, Dos y Medio.

Al final de la conversación le han comentado que "hay presentadores que representan un territorio desde el tópico", mientras que él, en su caso, "parece representar a Andalucía desde la naturalidad, sin subrayarlo demasiado". "¿Le ha preocupado alguna vez caer en el cliché andaluz?", le han preguntado.

Juan y Medio se ha sincerado sobre su posicionamiento y mentalidad: "No soy nada nacionalista porque he viajado y veo que todas las personas son iguales en todo el mundo. Nosotros los andaluces no somos más que nadie. Eso es mentira. Pero tampoco menos".

"Yo soy andaluz y no, ni lo oculto ni hago de ello bandera. Es que es como si uno de Ávila me dijera que yo soy de Ávila. Pues yo me alegraría mucho por él. Le daría un beso en la frente. Si a ti te hace ilusión eso, pues lo respeto. Respeto los sentimientos de cada uno, pero no soy nada nacionalista. Porque es que Andalucía tiene tal potencia por sí mismo. Si yo creyera que haciendo eso me ayudara algo a mí, a mi tierra, pues a lo mejor me lo planteaba", ha añadido.

El presentador ha proseguido diciendo que "si la imagen que tiene el mundo entero de España es la imagen de Andalucía, España es Andalucía". "¿Que queremos aparentar más? Yo creo en mi gente. Creo en lo que hace. Creo en sus paisajes y en su cultura. Y si me preguntas, te digo soy andaluz y si alguien se mete con mi tierra y me parece que lo hace de manera injusta o visceral, si tengo tiempo y ganas, la defiendo. Si no, hay cosas que yo no me voy a poner a discutir con un cenutrio, ¿entiende? No sólo por predicar una Andalucía, uno es andaluz por nacer en Andalucía. Mira, uno no es de donde nace, es de donde pace", ha sentenciado.

Juan y Medio lo ha ejemplificando diciendo que "vienen extranjeros a vivir aquí, compran propiedades aquí, se instalan aquí y mueren aquí" y ha preguntado si ese británico de la Costa del Sol que ha empeñado los ahorros de toda una vida por sentarse contigo en el mismo bar es andaluz.

"Yo no le voy a negar que sea andaluz. Las banderas muchas veces se utilizan de una manera un poco torticera. Yo creo en el respeto. Ni siquiera creo en la tolerancia. Creo en el respeto. La tolerancia es un paso de superioridad añadida que tú toleras a otro. No, respetas que respetar es a todo el mundo por igual", ha concluido en su respuesta.