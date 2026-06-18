El precio humano: la mortalidad en los centros de detención del ICE se duplicó con creces bajo el mandato de Trump

Un agente de Operaciones de Fugitivos hace guardia afuera del centro de detención del ICE en Delaney Hall, en Newark (Nueva Jersey, EEUU), el 28 de mayo de 2026.

Un hombre vietnamita con problemas cardiovasculares se desplomó y murió en la prisión conocida como Speedway Slammer, una cárcel de máxima seguridad de Indiana (Estados Unidos) reconvertida en símbolo de la represión migratoria del Gobierno de Donald Trump. En un centro de detención de Pensilvania, un hombre chino que había intentado suicidarse fue hallado ahorcado en la ducha. En un centro de Nueva York, un hombre hondureño con taquicardia y temblores por síndrome de abstinencia de alcohol falleció en su celda sin recibir atención médica de emergencia.

Estos hombres se encuentran entre las 50 personas que han muerto en centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos desde que el presidente Donald Trump lanzó su campaña de deportaciones masivas en enero de 2025, según los registros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Entre 2009 y 2024, los centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos registraron una muerte anual por cada 3.848 detenidos, según la población diaria promedio de cada centro, según un análisis de Reuters de datos del ICE. Esta tasa se ha duplicado con creces desde que Trump regresó al poder, alcanzando aproximadamente una muerte por cada 1.630 personas, según datos preliminares hasta principios de junio.

Los datos analizados por Reuters fueron obtenidos por el Proyecto de Datos de Deportación mediante una solicitud de acceso a registros públicos y procesados por el Instituto Vera de Justicia, una organización sin fines de lucro que aboga por la reducción de las tasas de encarcelamiento.

Las causas de las muertes de detenidos pueden ser complejas y no necesariamente se deben a negligencia o abuso por parte de los administradores de los centros de detención. Sin embargo, tres expertos en muertes en centros de detención que revisaron los registros del ICE y las autopsias para Reuters afirmaron que el aumento de la tasa y otros datos generan preocupación sobre la calidad de la supervisión y la atención médica en los centros de detención, cuya población se disparó durante la administración Trump.

La población aumentó durante el último año de la administración del demócrata Joe Biden, quien intensificó la aplicación de la ley en medio de las críticas electorales. El ICE mantenía detenidos a unos 40.000 inmigrantes cuando Trump asumió la presidencia, frente al mínimo de aproximadamente 14.000 registrado durante la era Biden en febrero de 2021, en plena pandemia de COVID-19.

Bajo la administración Trump, la cifra se disparó hasta alcanzar un máximo de aproximadamente 70.000 en enero, durante una importante operación policial en Minneapolis, antes de descender a unos 57.000 a principios de junio.

Personas médicamente vulnerables

Veintiuna de las 50 muertes se descubrieron después de que el detenido hubiera fallecido o estuviera inconsciente, según los registros del ICE. Estos casos, que incluyen 10 suicidios, son especialmente preocupantes, ya que podrían reflejar una falta de supervisión de la salud física y mental y de atención oportuna, afirmó Sanjay Basu, médico asociado de la Universidad de California en San Francisco, quien ha estudiado las muertes bajo custodia del ICE y es uno de los tres expertos que revisaron los datos y registros para Reuters.

Los ataques cardíacos y los problemas cardiovasculares fueron responsables de 16 muertes, lo que, según los expertos médicos, sugiere posibles problemas con las evaluaciones médicas iniciales y el manejo de enfermedades crónicas.

Chanelle Diaz, profesora adjunta de medicina en el Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia, afirmó que los datos y registros muestran que la agencia está optando por encarcelar a personas médicamente vulnerables, lo que resulta en un aumento repentino de muertes prevenibles. “El sistema no está diseñado para el manejo de enfermedades crónicas”, dijo Díaz, señalando que al menos dos detenidos que fallecieron padecían demencia y no representaban ningún riesgo para la sociedad.

"El sistema no está diseñado para el manejo de enfermedades crónicas"

El Departamento de Seguridad Nacional no proporcionó registros detallados de las muertes ocurridas durante la era Trump, revisados por Reuters. La agencia afirmó estar comprometida con garantizar un entorno “seguro, protegido y humano” en los centros de detención.

“Se brinda atención médica integral desde el momento en que las personas llegan y durante toda su estadía”, declaró Lauren Bis, portavoz del DHS, en un comunicado a Reuters.

Siete historias salvajes de arrestos del ICE en EEUU: lo que sea por cumplir con la promesa electoral Echar a millones de migrantes sin papeles fue el mayor reclamo de Trump y no le está importando arrollar los derechos humanos para lucirse. A las acusaciones de violencia policial se suman incluso desapariciones de personas sin antecedentes.

¿Atención oportuna?

Parte de la dificultad para determinar los factores que impulsan la tasa de mortalidad radica en la escasa información de los informes sobre muertes bajo custodia de la administración Trump, revisados por Reuters y los tres expertos.

Los informes de la administración contienen menos detalles sobre las circunstancias de cada muerte que los anteriores. Muchos omitieron información crucial, como el historial médico del detenido, sus medicamentos y los detalles de la respuesta de emergencia, según los expertos.

Michele Heisler, directora médica de la organización sin fines de lucro Médicos por los Derechos Humanos, destacó el informe de ICE sobre la muerte de Santos Reyes Banegas, un hondureño que falleció en el Centro Correccional del Condado de Nassau en Long Island, Nueva York, en septiembre pasado.

ICE indicó en el informe que, durante el ingreso a las 11:22 a. m. del 17 de septiembre de 2025, una enfermera observó síntomas de abstinencia de alcohol. Dos horas después, un médico que lo evaluó dijo que presentaba temblores y le recetó medicamentos para la abstinencia.

El informe, sin embargo, no especifica ningún medicamento en particular ni confirma que se le hayan administrado. A las 6:25 a. m. del día siguiente, Reyes fue encontrado inconsciente en su celda y fue declarado muerto 20 minutos después, según el informe del ICE.

Heisler afirmó que la atención oportuna en un hospital puede reducir considerablemente los riesgos mortales del síndrome de abstinencia. "Esto plantea la pregunta de por qué no fue trasladado inmediatamente a urgencias", añadió.

El DHS indicó que la muerte sigue bajo investigación, pero «la causa preliminar parece ser insuficiencia hepática complicada por alcoholismo».

Una investigación de la Fiscalía General del Estado de Nueva York determinó que el agente de servicio no causó la muerte de Reyes, según un portavoz de la fiscalía.

Gritos de ayuda y esperas

Tuan Van Bui, un hombre vietnamita de 55 años, llegó el 19 de noviembre al llamado Speedway Slammer, el apodo que la administración Trump le dio al Centro Correccional de Miami en Bunker Hill, Indiana.

Bui, quien sufrió un derrame cerebral a finales de 2023, había recibido medicación para la hipertensión y el colesterol en agosto pasado, poco después de su detención, según un informe del ICE.

En febrero, Bui presentó una petición ante un tribunal federal de Indiana solicitando su liberación, alegando que caminaba con bastón y que la detención estaba empeorando su salud.

El primer día de su segundo mandato, Trump revocó las directrices de la era Biden que instruían al ICE a considerar factores atenuantes antes de detener a inmigrantes, como su edad, estado de salud, rol como sostén familiar o servicio militar o público.

En marzo, un médico diagnosticó a Bui con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, según un informe del ICE, sin proporcionar más detalles.

Una semana después, el 1 de abril, Bui se desplomó. Otros detenidos gritaron pidiendo ayuda a un guardia cercano, según relataron tres detenidos a Reuters.

Tuan Van Bui, un detenido del ICE originario de Vietnam que falleció bajo custodia, con su hijastra, Ly Wang, en su casa en Filadelfia. Ly Wang/Handout via REUTERS

El detenido iraquí Ibrahim Ibrahim comenzó a practicarle reanimación cardiopulmonar, utilizando las habilidades que aprendió como traductor durante la guerra de Irak, según declaró en una entrevista telefónica. Según Ibrahim y los otros dos detenidos, un guardia tardó unos 15 minutos en llegar. El personal médico llegó 10 minutos después.

Ya era demasiado tarde. Ibrahim no le sentía el pulso.

“Cuando llegó el personal médico, ya había fallecido”, declaró Ibrahim.

"Cuando llegó el personal médico, ya había fallecido"

Las normas federales para centros de detención de inmigrantes exigen un tiempo de respuesta de cuatro minutos en caso de emergencia médica. Al ser consultado por Reuters, Bis, portavoz del DHS, no proporcionó un tiempo de respuesta específico en el caso de Bui, pero afirmó que el personal “inició de inmediato” las medidas de reanimación y “contactó inmediatamente con los servicios de emergencia, quienes respondieron con prontitud”.

El Departamento Correccional de Indiana, que administra el centro, remitió las preguntas al ICE.

El informe del ICE sobre la muerte de Bui indica que el personal del centro de detención inició la RCP, comenzó la desfibrilación y llamó a los servicios médicos de emergencia antes de que un médico supervisor lo declarara muerto alrededor de las 6 p.m. El informe no menciona que Ibrahim haya sido quien practicó la RCP primero.

El forense local atribuyó la muerte de Bui a causas naturales relacionadas con una enfermedad cardiovascular.

Ly Wang, hijastra de Bui, dijo que su familia se había estado preparando para la posibilidad de que lo enviaran a Vietnam.

"El peor escenario para nosotros era que lo deportaran", dijo, "no que muriera".

Riesgo de suicidio

En la madrugada del 5 de agosto, en el Centro de Procesamiento de Moshannon Valley, Pensilvania, el personal descubrió el cuerpo del inmigrante chino Chaofeng Ge ahorcado en una ducha.

Ge, de 32 años, había sido trasladado al centro menos de una semana antes, tras pasar siete meses encarcelado en espera de juicio por cargos de fraude relacionados con tarjetas de regalo por un valor de 154,62 dólares, según consta en los registros judiciales.

Ge cruzó ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México en 2023, según el ICE. Trabajaba como repartidor en la ciudad de Nueva York, según declaró su hermano Yanfeng Ge a través de un intérprete.

Los registros de la prisión del condado de Dauphin en Harrisburg, Pensilvania, donde Ge estaba detenido por cargos de fraude, indican que intentó suicidarse ahorcándose el 25 de enero del año pasado. Un resumen del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh, donde recibió atención de emergencia tras el intento, señala: "Se debe vigilar al paciente por ideación o plan suicida".

Dos días después, una trabajadora social de la prisión informó que Ge presentaba signos de depresión y trastorno bipolar en una evaluación de riesgo de suicidio. Un psiquiatra evaluó a Ge en la prisión y le recetó un antipsicótico y, posteriormente, un antidepresivo.

Tom Weber, director ejecutivo de PrimeCare Medical, que prestaba servicios médicos en la prisión del condado de Dauphin, declaró que el centro había entregado los registros al ICE cuando Ge fue transferido a su custodia. Reuters no pudo confirmar de forma independiente la entrega de los registros.

El ICE declaró en un comunicado de prensa sobre la muerte de Ge que este llegó sin historial médico de su anterior encarcelamiento. La agencia indicó en su informe de defunción que, a su llegada al centro de detención de inmigrantes de Moshannon Valley, una enfermera que le realizó una entrevista de admisión a través de un intérprete registró que no tenía antecedentes médicos ni problemas de salud mental, ni tomaba medicamentos, y lo integró en la población general.

El patólogo del centro de Pensilvania que realizó la autopsia de Ge también señaló antecedentes de problemas psiquiátricos en su informe.

GEO Group, una empresa privada contratada para gestionar el centro de Moshannon, remitió las preguntas al ICE.

Hablando mal de los muertos

Mohammad Paktiawal fue detenido por ICE el 13 de marzo en un suburbio de Dallas mientras llevaba a cinco de sus seis hijos a la escuela. Ese mismo día, Paktiawal, de 41 años, fue trasladado al hospital por dificultad para respirar y dolor en el pecho, según el informe de defunción de ICE.

A la mañana siguiente, durante el desayuno, el personal del hospital notó que tenía la lengua hinchada y le administró un medicamento para la alergia. Comenzaron las maniobras de reanimación tres minutos después, antes de declararlo muerto, según el registro de defunción de ICE.

Naseer Ahmad Paktiawal abraza a Abubakar Paktiawal, hijo de su hermano Mohammad Nazeer Paktiawal, quien falleció bajo custodia del ICE, en una mezquita de Richardson, (Texas), el 4 de junio de 2026. Shelby Tauber / Reuters

Los expertos en muertes bajo custodia consultados por Reuters no encontraron nada en los registros de ICE publicados hasta el momento que sugiera que la respuesta de emergencia de la agencia fue deficiente.

Tres meses después, sin embargo, su familia aún espera respuestas de ICE y del médico forense del condado de Dallas sobre la causa de la muerte, dijo su hermano, Naseer Paktiawal.

Según Naseer, Paktiawal, exsoldado de las fuerzas especiales afganas, había sido evacuado con su familia por el ejército estadounidense durante la toma del poder por los talibanes en 2021 y había solicitado asilo. Era el único sostén de su familia y trabajaba en un mercado local afgano.

En septiembre, Paktiawal fue acusado de malversación de 200 dólares o más en cupones de alimentos federales para fines comerciales, un delito grave. Dos meses después, fue arrestado por intento de robo de comestibles por un valor aproximado de 220 dólares, según consta en los registros, y posteriormente puesto en libertad.

Antes del segundo mandato de Trump, los antecedentes de Paktiawal lo habrían convertido en una prioridad menor para su detención. Sin embargo, la Ley Laken Riley, promulgada poco después de que Trump asumiera la presidencia, obligaba al ICE a detener a cualquier persona arrestada por hurto en tiendas y otros delitos.

En un comunicado de prensa que confirmaba la muerte de Paktiawal el 15 de marzo, el ICE se centró en los cargos penales, una tendencia durante la administración Trump.

El comunicado decía: “Fallece en un hospital de Texas un inmigrante ilegal procedente de Afganistán con antecedentes penales por fraude y robo”.