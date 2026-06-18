Feijóo dice que lleva "mal" el inglés y entra Óscar Puente a matar con esta sentencia

Alberto Núñez Feijóo fue a divertirse este miércoles a El Hormiguero y dejó varios momentos que han saltado rápidamente a las redes sociales, que siempre están ojo avizor.

El presidente del PP y líder de la oposición estuvo en el programa de Pablo Motos en Antena 3 y en una de sus últimas preguntas el presentador quiso saber cómo va su nivel de inglés, uno de los talones de Aquiles de Feijóo en comparación con el presidente Pedro Sánchez.

"Una última pregunta, ¿cómo va su inglés?", quiso saber Motos casi al final de la entrevista. Y ahí el jefe de la oposición fue sincero: "Mal". "¿Mal es que no lo toca?", insistió el presentador.

El dirigente gallego no se avergonzó y reconoció alegremente que no domina demasiado la lengua de Shakespeare: "No, no lo toco, ahora con el móvil ya me lo traduce directamente. Voy con el traductor".

Pablo Motos le comentó que lo decía porque el inglés es un idioma muy importante hoy en día, sobre todo en las cumbres internacionales cuando los líderes se quedan solos sin traductores.

Muy virales fueron las imágenes de presidentes como Mariano Rajoy apartado en las cumbres internacionales mientras otros primeros ministro conversan entre ellos de temas de calado.

El líder del Partido Popular afirmó que "es una herramienta elemental", pero añadió que "esto de haber estudiado en una escuela rural tiene algún problema". Tras unos segundos de silencio, remató con un "y otras ventajas".

El ministro de Transportes, Óscar Puente, con el primer café de la mañana —o con el segundo, no se sabe— ha querido comentar esta parte de la entrevista de Alberto Núñez Feijóo en El Hormiguero para dejarle uno de esos palos que va a tener mucho recorrido en redes.

"¿Cómo lleva el inglés? Mal". Como todo lo demás, Alberto", ha escrito Puente con un vídeo de la entrevista.