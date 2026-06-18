Javier Coronas responde claramente y mirando al pasado a si la comedia es de izquierdas

El humorista y presentador de Ilustres ignorantes, Javier Coronas, ha dado una entrevista al diario El Mundo para promocionar la cuarta temporada de la serie de Amazon Prime Atasco, dirigida por Rodrigo Sopeña y en la que aparece el cómico entre otra serie de actores y actrices famosos.

En la entrevista con el periodista Iñako Díaz-Guerra, Coronas ha sido preguntado por si la comedia española es de izquierdas, ya que esta es una proclama que habitualmente se lanza desde sectores más conservadores.

"Creo que no. Es cierto que la gente que hace comedia suele ser más de izquierdas, pero una cosa es lo que tú votes y otra cosa es el chiste que tú quieras hacer. No tiene nada que ver", ha respondido.

Coronas también ha querido incidir en que "hay muchos cómicos que, si te limitas a juzgar por sus chistes, no sabes si son de derechas o de izquierdas". Además, ha recordado cómo ha sido la historia de la comedia en España, donde ha explicado que "hay una tradición bastante larga de cómicos de derechas de mucho éxito".

Durante la conversación también ha sido preguntado por el que se conoce como humor político. "¿Cómo valoras que los cómicos os hayáis visto envueltos últimamente en las cuitas del Congreso?", le han cuestionado.

Coronas ha respondido diciendo que lo que le sorprende "no es solamente que se hable de cómicos, sino que los políticos ya escriben coletillas humorísticas para acabar sus discursos, llevan el chiste preparado y estudiado".

Además, ha dejado en ese momento una rotunda comparación: "El Congreso de los Diputados ya parece a veces El club de la comedia". "En cuanto a por qué últimamente los cómicos molestamos o llamamos más la atención de los políticos es porque creo que ahora mismo los únicos que pueden hacer algo de justicia social son los cómicos, y si nos nombran será porque algo estamos haciendo bien", ha sentenciado.