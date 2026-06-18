El PP lleva al Constitucional el veto de la Mesa del Congreso para votar el adelanto electoral

El Partido Popular ha informado este jueves de que llevará al Tribunal Constitucional la decisión de la Mesa del Congreso de vetar las dos enmiendas a una moción en las que Junts y PP pedían al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un adelanto electoral.

Así lo ha confirmado en un comunicado el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo, quien ha calificado al veto a las enmiendas como "una nueva cacicada" de la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol.

La decisión tomada el pasado martes por la Mesa del Congreso, en la que PSOE y Sumar tienen mayoría, es además un "cambio de criterio oportunista" ya que en otras ocasiones sí que se han permitido estos debates, señalan los populares.

La Mesa del Congreso decidió no admitirlas al entender que la prerrogativa para solicitar una cuestión de confianza es exclusiva del jefe del Ejecutivo, aunque Junts y PP han seguido insistiendo en que la moción no pedía que se disolvieran las Cortes sino que instaba al presidente Sánchez a que en el uso de sus facultades lo hiciera.

Esta decisión, señala el PP, "tiene como único fin impedir que el Parlamento exprese su voluntad" y es un "veto arbitrario y servil" a Sánchez de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y de los miembros del PSOE y Sumar en la Mesa.

El pasado martes por la tarde, el Grupo Popular, dirigido por Ester Muñoz, ya envió un escrito de reconsideración al órgano de gobierno de la Cámara pero, a la espera de la respuesta de este escrito, la formación ha decidido dar un paso más y acudir al Constitucional.

Sin las enmiendas, la moción fue debatida el miércoles por el pleno del Congreso y será votada este jueves.

En la presentación, Muñoz dijo que lo sucedido "fulmina cualquier principio democrático" ya que se ha "hurtado" a la cámara la posibilidad de votar, algo que se ha hecho porque el Gobierno sabía que iba a perder la votación.

"El día que se amordaza un Parlamento, muere la democracia", afirmó, mientras que el diputado de Junts, Josep Maria Cruset, también se mostró muy molesto y exigió en la tribuna al Gobierno que disuelva las Cortes y convoque elecciones.

"Este es un Gobierno débil y cada vez más asediado por la corrupción. Por lo tanto, disuelvan estas Cortes y convoquen elecciones, no hay más", aseveró el diputado del partido de Carles Puigdemont.