La tortilla de patatas de un restaurante de A Coruña es un paso más en la innovación

La gastronomía española es rica, amplia y con platos que no solo encandilan a los propios nacionales, si no que también atraen a millones de turistas anualmente. Uno de los que más conquista el paladar de los comensales es la tortilla de patatas, plato clave de la gastronomía española.

Además, alrededor de la tortilla de patatas también existe uno de los debates más arraigados y que más enfadan a la población: el de si la tortilla tiene que ir con cebolla o sin ella.

También tiene una característica que la hace única. Y es que cada uno realiza su tortilla, añade sus ingredientes y la hace a su gusto personal. Las variedades son casi infinitas: las de chorizo, jamón serrano, jamón y queso, picadillo, atún, bacalao, etc. Sin embargo, cada día aparecen nuevas.

Una de las últimas en hacerse viral ha sido la tortilla de churrasco que ha popularizado el restaurante Volteo Tortillería, situado en la calle Franja número 36 de A Coruña, y que ha sido la protagonista de un reportaje emitido en el programa Hora Galega, de la Televisión de Galicia. Es decir, esa tortilla tiene el churrasco encima como complemento y, para redondear el producto, salsa chimichurri para hacerla todavía más distinta.

El cocinero del establecimiento coruñés, especializado en una amplia variedad de tortillas, confiesa en el reportaje que hace unas 80 unidades los sábados y que de esa cantidad aproximadamente la mitad son de churrasco.

En un vídeo publicado por el propio restaurante hace un año en su perfil de TikTok explican lo que hay detrás de este plato: "¿Hay algo más gallego que una tortilla de churrasco? En Volteo ya hemos hecho todo tipo de tortillas, pero como no hay nada más en verano que un buen churrasco nos hemos juntado con nuestros amigos de parrillada Alcume para crear la tortilla definitiva".

"No podríamos haber elegido un producto mejor, es una carne jugosa y bien marcada que le da el toque salado perfecto a nuestra tortilla de Betanzos. Todo acompañado de una salsa chimichurri casera que le da el toque perfecto", rematan.