Juan y Medio tiene que dar explicaciones tras decir 48 horas antes "imputados o no" con el presidente de la Diputación de Almería presente 

El humorista y presentador de televisión en Canal Sur Juan y Medio ha tenido que aclarar en directo en su programa en el canal autonómico andaluz las palabras que pronunció durante su discurso tras recibir el pasado domingo la Medalla de Oro de la Diputación de Almería en el día de la provincia.

"Señoras, señores, autoridades, imputados o no, muchísimas gracias", remató el presentador almeriense en su intervención tras recoger el premio en una gala que se celebró en el municipio de Balanegra.

Lo que no podía imaginar era que escasas 48 horas después, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieran al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, al vicepresidente, Fernando Giménez, y al alcalde de la localidad almeriense de Fines, Rodrigo Sánchez, todos ellos del PP, tras ser investigados por el caso mascarillas.

Giménez y Sánchez se encontraban investigados judicialmente dentro del conocido como caso mascarillas, que indaga presuntas comisiones ilegales en contratos de suministro de material sanitario adjudicados por la Diputación durante la pandemia. Aureliano García, por su parte, es una figura clave en la política almeriense de las dos últimas décadas desde que en 2003 asumiera su primer acta de concejal en el Ayuntamiento de Almería

Las explicaciones de Juan y Medio

Viendo la coincidencia que ha sido que ni dos días después de estas palabras de Juan y Medio se detuviera a Aureliano García, el presentador ha tenido que dar explicaciones para confirmar que él no sabía nada.

"Se me ocurrió gastar una broma, dije muchísimas gracias a todos los que han venido, a las autoridades estén imputadas o no. Esto es una broma que de vez en cuando la digo en casa a familiares que están imputados", ha asegurado entre risas.

Entonces, el humorista se ha puesto serio: "La cosa es que al día siguiente la UCO intervino y se llevó a la persona de la Diputación de Almería que me puso la medalla en una situación absolutamente rocambolesca. Me ha hecho tener que contestar un montón de veces que yo no sabía nada y que fue una broma y no sabía nada".

Finalmente, Juan y Medio ha vuelto a su tono más bromista para ironizar y soltar un "que mi novia sea de la UCO no significa nada".