Kiko Rivera emite un comunicado tras su separación de Irene Rosales: "Me ha costado mucho llegar a esta paz mental"

Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio. Esta era la noticia que protagonizaba este miércoles la revista Semana. En la publicación aseguraban que la ruptura se había dado de una manera "cordial" y "sin que se vieran afectadas terceras personas".

Unas horas más tarde, el propio Rivera ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales donde ha señalado que llegar a esta situación le ha costado mucho tiempo y trabajo y ha recalcado que no va a lucrarse de ello.

"Quiero dejar claro algo desde el principio: no voy a sacar partido económico de esta situación, ni voy a acudir a televisión para hablar de mi vida privada. Me ha costado mucho llegar a esta paz mental, y por eso hoy escribiré estas palabras… y después comenzaré a adaptarme a mi nueva vida", comienza diciendo antes de anunciar que se separa de Rosales tras 11 años de relación y dos hijas en común.

"No es fácil. Nunca lo es. Tomar la decisión correcta a veces es lo más difícil, pero también lo más necesario. Y en este caso, lo hacemos con respeto, con gratitud y con la certeza de que lo más importante seguirá siendo lo mismo: nuestras niñas", enfatiza el DJ.

Para él, "ellas son la mayor prueba del amor que hubo" y recalca que "seguirán siendo el motor que nos una de por vida". "Seremos padres siempre, y ese lazo no se rompe con una separación", añade.

"Hablo desde la madurez de aceptar que a veces soltar es la mejor manera de cuidar lo que realmente importa. Lo vivido queda en el corazón, y lo que viene, aunque diferente, puede ser más sano, más real y más honesto", indica.

Rivera apunta a que esta nueva etapa la enfrenta con "esperanza" y que cierra su relación con Rosales con "gratitud", algo que demuestra ella comentando con un corazón la publicación de su ya expareja. Esto corroboraría que la ruptura se ha dado de forma cordial y respetuosa y que ambos mantienen una buena relación.

"La vida continúa, y estoy convencido de que lo mejor aún está por llegar. Porque a veces lo que más duele es lo que finalmente nos hace más fuertes", añade en el post, que acompaña con una foto de él de espaldas al atardecer en la playa y su canción Se me olvidó estar solo.

Rivera continúa señalando esta nueva fase como algo positivo, como una "transformación". "La vida me ha enseñado que incluso en medio del dolor hay lugar para la gratitud, y que de cada cambio nace una oportunidad", reflexiona. "El futuro es incierto, sí, pero también está lleno de posibilidades, y voy a recibirlo con la fuerza de alguien que sabe que lo más valioso ya lo tiene: mis hijos y la paz de haber hecho lo correcto", concluye.

El artista, hijo de Isabel Pantoja, conoció a Rosales en 2014 a través de unos amigos en común y poco a poco fueron pasando de amigos a mantener una relación sentimental en un momento especialmente convulso para Rivera, quien rompería durante esos años vínculo con su madre.

Un año después, en 2015 tuvieron a su primera hija, Ana, y en 2016 se dieron el 'sí, quiero'. En 2018 volvieron a ser padres de su segunda hija, Carlota. Además de estas dos niñas, Rivera tiene otro hijo fruto de su relación con Jessica Bueno.