La actriz e historiadora Lidia San José reacciona diciéndole todo esto a Ayuso tras ensalzar a Hernán Cortés

Sigue la polémica con la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a México. La dirigente 'popular' ha reivindicado la figura de Hernán Cortés y ha puesto en valor el "mestizaje" como "mensaje de esperanza y alegría" y motivo de unión entre los pueblos español y mexicano.

Sus palabras han provocado una gran repercusión y, tal y como se podía imaginar, ha desatado las críticas de varios colectivos locales, así como de historiadores y personas relacionadas con el tema del descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492 y todo lo que supuso.

La actriz e historiadora Lidia San José, especializada en Antropología Americana, ha publicado un vídeo en el que ha respondido a Ayuso y ha hablado de todo lo que fueron esas primeras décadas tras la llegada de los españoles y de todo lo que ha ocurrido en estos cinco siglos.

San José ha dado su opinión "sobre todo lo que está ocurriendo con la exaltación del personaje de Hernán Cortés, como española que ama México y que se considera un poquito mexicana porque los mexicanos nacemos donde nos da la gana".

Primero y antes de la empiecen a criticar, ha aclarado que es española y ama España, pero que eso no quita que también sienta a México su casa y ha aclarado que es Licenciada en Historia, especializada en Antropología Americana.

El recordatorio de San José

San José ha recordado que cuando estudió "no era descubrimiento de América, sino contacto con América": "Básicamente porque no los descubrimos, estaban descubiertos. Otra cosa es que llegamos a tocarles las narices".

"Segundo, con respecto a todo esto de la exaltación de este personaje, que es verdad que la sociedad de ahora es resultado del mestizaje y que la mayoría de la población es mestiza, pero que sigue sufriendo las consecuencias de aquello que ocurrió hace cinco siglos", ha descrito.

San José ha detallado que "desde entonces hasta ahora se han perdido muchos idiomas porque México es un país compuesto por muchas culturas, donde la más conocida es la azteca, que son los mexicas y que de ahí viene el nombre del país, que es con 'X' y no con 'J'".

"La esperanza de vida de los aztecas, por ejemplo, que lo investigué para mi primer libro, era mayor de los mexicas de lo que era en Europa en cualquier país europeo. La llegada de los españoles supuso que en un solo siglo se diezmara la población y entre un 80 y 90% de la población indígena murió", ha afirmado.

San José ha apuntado que la mayor parte de estos fallecimientos se produjeron por enfermedades, una de las más conocidas es el coqueluche. "Recientemente se identificó con la salmonela, se cree que es por la salmonelosis. Estas personas no estaban preparadas y su sistema inmune no estaba preparado para esto".

Además, también muchos fueron asesinados por no querer bautizarse, por no reconocer a Jesucristo como único Dios y por seguir creyendo en sus deidades prehispánicas.

"Por otros muchos motivos, muchísimas mujeres fueron violadas porque al principio no viajaban muchas mujeres europeas. Obviamente, como en todas las guerras, hubo muchas víctimas, el vencedor impone como siempre su manera de entender y de ver el mundo y eso hay que reconocerlo", ha suscrito.

"No se puede blanquear esto"

Finalmente, ha acabado diciendo que "ensalzar a un personaje así me parece complicado, porque además también asesina a su mujer, a Catalina Suárez, en 1521 en Coyoacán, que es algo que nunca te dicen".

Para terminar, ha acabado diciendo que "la medicina ancestral que tenían varios pueblos originarios mexicanos seguramente era maravillosa, pero se prohibió a 50 años del contacto con México y así con muchísimas cosas que se prohibieron". "Entonces creo que no se puede blanquear esto", ha sentenciado.