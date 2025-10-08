La astronauta Sara García enseña la nueva vista satelital de España: explica que esa herramienta puede "mejorar la vida"

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
La astronauta Sara García Alonso.Getty Images

La astronauta española, Sara García Alonso, ha difundido una imagen de cómo se ve la Península Ibérica desde el estrenado instrumento METimage, que se encuentra a bordo del satélite Metop Segunda Generación A1 (Metop-SGA1), que ha sido lanzado recientemente por Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos.

"Así de espectacular se ve nuestra península con el gran 'ojo de halcón' METimage. Son las primeras imágenes de esta avanzada herramienta, que ofrece información clave para la previsión meteorológica con la que poder salvar vidas y mejorar la vida", ha afirmado la astronauta.

En la imagen que ha compartido se puede ver la Península Ibérica al completo, el norte de África y toda Francia de una forma nítida que permite ir siguiendo cómo se compartan los fenómenos meteorológicos. Por ejemplo, en el momento en el que se tomó esa foto España y Portugal estaba totalmente despejada, mientras que por Francia estaba pasando una borrasca, que podría ser Amy, ya que ha golpeado al país dejando al menos dos muertos y ha causado estragos por toda Europa.

En la descripción de la presentación de esta nueva herramienta, EUMETSAT ha detallado que "estos primeros avances muestran los exquisitos detalles, los colores realistas y los resultados de unos datos que, en última instancia, respaldarán a los servicios meteorológicos nacionales para mejorar los pronósticos que salvan vidas, protegen a las comunidades y benefician a las economías".

García Alonso acostumbra a utilizar sus redes sociales para, además de compartir su experiencia y la formación que está recibiendo por parte de la Agencia Espacial Europea (ESA) para completar el proceso de ser astronauta, informar de avances científicos como este, que aunque no tengan una especial relevancia informativa sí pueden cambiar y mejorar la sociedad. 

La leonesa también comparte momentos de conferencias que da y que son inspiradores para las personas que los reciben. 

