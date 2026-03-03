Va a coger un taxi un Argentina y le pasa algo imposible de imaginar en España: "El viaje más ridículo de mi vida

Vivir en un país extranjero lleva implícito el tener que adaptarse a todas las costumbres, gastronomía y forma de vida de ese lugar, aunque algunas contrasten con las que hay en España. Eso también les ocurre a las personas que, y a sea por trabajo o por estudios, llegan a España.

Las redes sociales, además, son un sitio perfecto para contar los avances de estas nuevas vidas... y las sorpresas que se lleva uno a diario. Por ejemplo, el periodista deportivo Pablo Espinosa se encuentra en Argentina hasta el próximo 1 de abril, tal y como ha contado en su perfil de X, y se ha encontrado con una curiosidad a la hora de ir a buscar un taxi.

"Acabo de tener el viaje en taxi más ridículo de mi vida. Duración total de cinco segundos. Distancia recorrida, tres metros", ha comenzado diciendo Espinosa, que dejó el pasado 6 de febrero el proyecto especializado en fútbol inglés La media inglesa.

El periodista ha contado lo que le ha pasado: "Me he subido y le he dicho convencido que le iba a pagar con tarjeta. El taxista amablemente me ha dicho que solo efectivo o transferencia y que ningún taxi en Buenos Aires acepta tarjeta".

"Todo esto después de estar esperando 25 minutos un Uber o Cabify. Me voy adaptando a la vida argentina", ha asegurado Espinosa, que horas más tarde ha publicado otro tuit en el que ya aparece con la tarjeta de transporte público argentina.

Reacciones al tuit

La publicación de Espinosa se ha hecho viral con más de 800.000 reproducciones en pocas horas. Además, también ha recibido más de 2.000 me gusta y varios centenares de respuestas como las siguientes: