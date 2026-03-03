Comparte el sabor que ha visto en esta heladería del centro de Granada y arrasa: las reseñas hablan por sí mismas

A pesar de ser principios de marzo, estar todavía en invierno y que no haya llegado la época más calurosa del año, tomar un helado de una heladería siempre es para muchos una buena opción, especialmente a la mínima que salen los rayos del sol como en las últimas semanas.

Por ello, la heladería granadina Dolce Cornetto, situada en la calle Recogidas de Granada, se ha convertido en tendencia en las últimas horas en X después de que un tuitero difundiera el sabor que se ha encontrado y que es prácticamente imposible de ver en otro establecimiento.

Ha sido la cuenta @puntovioteta la que ha compartido una imagen del sabor, que este no es otro que "helado de pan con aceite". Además, el cartel con el nombre va acompañado de una bandera andaluza y de la siguiente descripción: "Helado de pan con aceite y azúcar, como en el cole".

Su tuit se ha hecho viral con más de 37.000 reproducciones en las primeras horas que lleva en la red y más de un centenar de compartidos.

Otro sabor que se puede ver en la imagen es el de las galletas dinosaurio, unas de las míticas y con mayor aceptación entre los pequeños de la casa. Esta, la heladería la describe de una forma también muy llamativa: "Helado de galleta Dinosaurius hecho con auténticos dinosaurios traídos del mesozoico. Y un poco de galleta".

Las reseñas hablan claro

El éxito de esta heladería también se puede comprobar en las reseñas de Google Maps, donde la mayoría están valoradas con cinco estrellas y, especialmente, destacan la variedad de sabores que tienen y que están todos buenos. Estas son algunas: