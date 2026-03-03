Comparte el sabor que ha visto en esta heladería del centro de Granada y arrasa: las reseñas hablan por sí mismas
No bajan de las cinco estrellas.
A pesar de ser principios de marzo, estar todavía en invierno y que no haya llegado la época más calurosa del año, tomar un helado de una heladería siempre es para muchos una buena opción, especialmente a la mínima que salen los rayos del sol como en las últimas semanas.
Por ello, la heladería granadina Dolce Cornetto, situada en la calle Recogidas de Granada, se ha convertido en tendencia en las últimas horas en X después de que un tuitero difundiera el sabor que se ha encontrado y que es prácticamente imposible de ver en otro establecimiento.
Ha sido la cuenta @puntovioteta la que ha compartido una imagen del sabor, que este no es otro que "helado de pan con aceite". Además, el cartel con el nombre va acompañado de una bandera andaluza y de la siguiente descripción: "Helado de pan con aceite y azúcar, como en el cole".
Su tuit se ha hecho viral con más de 37.000 reproducciones en las primeras horas que lleva en la red y más de un centenar de compartidos.
Otro sabor que se puede ver en la imagen es el de las galletas dinosaurio, unas de las míticas y con mayor aceptación entre los pequeños de la casa. Esta, la heladería la describe de una forma también muy llamativa: "Helado de galleta Dinosaurius hecho con auténticos dinosaurios traídos del mesozoico. Y un poco de galleta".
Las reseñas hablan claro
El éxito de esta heladería también se puede comprobar en las reseñas de Google Maps, donde la mayoría están valoradas con cinco estrellas y, especialmente, destacan la variedad de sabores que tienen y que están todos buenos. Estas son algunas:
- "La mejor heladería de Granada sin lugar a dudas. Céntrico. Con una variedad de sabores increíble. Innovando cada poco tiempo sabores. Reinvención constante. Sin lugar a dudas un lugar que visitar en Granada. Merece la pena tomar el postre aquí, o la merienda o ese antojo dulce y sabroso. Hay que venir y probar todas las opciones que tiene. Recomiendo 100%".
- "El mejor helado de mango que me he comido, fruta tropical de la costa de Granada. Tiene combinaciones de sabores que nunca había visto".
- "Sin duda alguna, es la mejor heladería de Granada! Ofrece mucha variedad de sabores y con muchísima calidad. Recomendable al 100%".
- "Me encantan los helados de este lugar, siempre voy, son súper ricos y únicos Nayara fue muy amable en atenderme. Recomiendo el helado de tarta de queso y RedVelvet".
- "Ofrecen helados artesanales de excelente calidad, con sabores originales que rotan regularmente. Una de las mejores heladerías de la cuidad".
- "Muy ricos la verdad! Probé el de happy hipo y estaba increíble. Volveré sin duda".