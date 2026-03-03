Israel anuncia un nuevo despliegue de tropas terrestres que "avanzarán y tomarán áreas estratégicas adicionales en Líbano"

Vehículos militares israelíes, en la frontera entre Israel y el Líbano, tras la escalada en conflicto mutuo, con Irán de fondo, el 2 de marzo de 2026.

El Ejército de Israel ha desplegado este martes tropas en puntos del sur de Líbano, en una nueva incursión en el marco de los bombardeos desatados contra el país que deja ya más de 50 muertos en respuesta al disparo de proyectiles desde Líbano tras el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en la campaña de ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Así, ha afirmado en un comunicado que "en paralelo con la operación 'León Rugiente' -lanzada contra Irán durante la jornada del sábado-, fuerzas de la 91º División están operando en el sur de Líbano, posicionadas en múltiples puntos de la zona como parte de un refuerzo de la postura de defensa avanzada".

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están trabajando para crear una capa adicional de seguridad para los residentes del norte a través de ataques extensos contra infraestructura de Hezbolá, con el objetivo de evitar amenazas y evitar intentos de infiltración en el Estado de Israel", ha señalado.

Justo esta noche, Hezbolá ha reivindicado este martes la autoría de un ataque con drones contra dos bases militares de Israel, en respuesta a los ataques del Ejército de este país sobre decenas de municipios de Líbano, incluida su capital, Beirut.

El grupo ha indicado que ha atacado con múltiples drones la base de Nafah, ubicada en los Altos del Golán sirios --un territorio ocupado militarmente por Israel desde 1967--, después de reivindicar un ataque del mismo tipo contra la base aérea de Ramat David, situada al sureste de la localidad israelí de Haifa.

Hezbolá ha precisado en este caso que ha alcanzado "los radares y salas de control" de la que constituye una de las tres principales bases de la Fuerza Aérea israelí, en una nota difundida a través de la cadena de televisión Al Manar, justificando una "respuesta a la criminal agresión israelí que afectó a docenas de ciudades y pueblos libaneses, incluidos los suburbios del sur de Beirut".