Juan Carlos Rivero explica la razón que hay detrás de una de sus narraciones que más han dado que hablar

El periodista y comentarista de TVE Juan Carlos Rivera ha contado en su nuevo canal de TikTok el motivo por el que narró dos segundos más tarde el gol de Jefté, el jugador del Albacete que fue el autor del gol en el último minuto de partido que eliminó al Real Madrid de la Copa del Rey.

La jugada llegó por la banda izquierda del equipo manchego. El canario recibió la pelota dentro del área y disparó a puerta, pero fue ese primer chute bloqueado por Carvajal. El rebote le cayó a él y volvió a tirar, esta vez colocando al palo largo, lejos del alcance de Lunin. El balón entró, los jugadores albaceteños comenzaron a celebrar el gol y en ese momento fue cuando Rivero empezó a narrarlo tras dos segundos de silencio.

"Jefté no consigue centrar, el segundo centro.... vamos a ver, y es gol, goool", locutó Rivero, en una narración que se hizo automáticamente viral entre los usuarios de la red social de X.

En un vídeo publicado en la cuenta de TikTok que se abrió el pasado mes de febrero, Rivero ha querido aclarar ese gol y ha explicado la razón por la que no lo cantó justo cuando entró .

La justificación de Rivero

El presentador de TVE ha comentado con que "tan tarde fue exactamente medio segundo". "No estaba muy bien ubicado, en Albacete quisieron ponerme un buen sitio, pero estaba en una esquina y el gol fue en la esquina contraria", ha asegurado.

"Hay un primer tiro que lo rechaza Carvajal y Jefté no se queda en una buena posición para meter gol, pero él tira y me cuesta trabajo ver si había entrado o no, era desde un lado muy difícil y yo estaba en la esquina contraria. Fue medio segundo y me quise cerciorar de si había entrado o no porque es aún peor cantarlo y que no sea", ha asegurado Rivero.

Además, no se ha molestado por el hecho de que se liara en redes: "De todas maneras, son cientos de goles y por medio segundo en uno la que se arma, pero me parece bien".

"La explicación es esa, me pareció raro de que pudiera meter gol desde donde tiraba, que fue un golazo, y por eso me quise cerciorar, pero fue medio segundo", ha rematado el periodista de TVE.