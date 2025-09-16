La camiseta de uno de los profesores de 'OT 2025' está causando sensación por su mensaje oculto

La academia de Operación Triunfo ha vuelto a abrir sus puertas después de varios meses cerrada. Este lunes, 16 alumnos han entrado a formarse como cantante y a cumplir su sueño de dedicarse a la música.

Además de las galas en Prime Video, los usuarios pueden seguir lo que ocurre en la escuela en los directos. Como cada año, expertos de todos los ámbitos participan en el programa de uno u otro modo y en esta edición, Aitor Sánchez, conocido como Mi dieta cojea, será el nutricionista de los alumnos.

El experto ha dado que hablar en redes sociales por la camiseta que lleva puesta: una sandía sangrando en honor a Palestina. La sandía es un símbolo de resistencia porque sus colores (rojo, blanco, negro y verde) coinciden con los de la bandera palestina, enseña que estuvo prohibida en los territorios ocupados por Israel.

En X son muchos los usuarios que han dejado comentarios sobre la camiseta del nutricionista y mostrando la importancia de visibilizar, aunque sea de forma sutil, lo que está ocurriendo en Palestina a cuenta de los ataques de Israel.

¿Hay genocidio?

La ONU dice que sí. La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los Territorios Palestinos Ocupados de la ONU ha llegado a la conclusión de que Israel ha cometido un genocidio contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza.

La ONU ha realizado "pesquisas exhaustivas" sobre lo ocurrido en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 hasta el 31 de julio de 2025.

Según los resultados de la investigación, Israel habría cometido cuatro de los cinco actos genocidas definidos en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948: matar, causar lesiones graves a la integridad física o mental, someter deliberadamente a condiciones de vida que hayan de acarrear la destrucción total o parcial de los palestinos e imponer medidas destinadas a impedir la natalidad. Según Navi Pillay, presidenta de la Comisión, "es evidente que existe la intención de destruir a los palestinos de Gaza mediante actos que cumplen los criterios establecidos en la Convención sobre el Genocidio".