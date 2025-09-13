Mónica García reacciona a un tuit de Operación Triunfo y le contestan desde la academia: puede cruzar la pasarela

Operación Triunfo está de vuelta. El talent show musical regresa este lunes 15 de septiembre a Prime Video y lo hará con emisiones en España, pero también, por primera vez en seis países de Latinoamérica. En concreto, se podrá seguir en directo en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

El programa contará este año con el mayor escenario desde que arrancó, con más de 358 metros cuadrados de pantallas LED, 10 cámaras y más de 750 dispositivos de iluminación.

El nuevo jurado está formado por el cantante Abraham Mateo, Leire Martínez, Guille Milkyway y Cris Regatero. Pero días antes de su estreno, han empezado a enseñar algunos de los detalles de la academia.

Una de las zonas que han mostrado antes del inicio ha sido la terraza. En un mensaje compartido en la red social X por parte del equipo de Operación Triunfo, han enseñado cómo se ha decorado este año.

Pero ha llamado bastante la atención que, tras ver ese mensaje, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha decidido reaccionar con solo dos emoticonos a la publicación. "👀🚭", ha contestado.

Con los dos emojis, Mónica García parecía pedir que no se fumara en la academia y desde Operación Triunfo no han dudado en contestar a la ministra de Sanidad con rapidez.

"🫡 ¡Buenas tardes, ministra! Desde la edición de 2023 no está permitido fumar en Operación Triunfo 🚭", han señalado desde la academia, dejando claro que nadie puede saltarse las reglas.

La reacción de Mónica García se produce días después de que anunciara la aprobación por parte del Consejo de Ministros del anteproyecto de la nueva ley antitabaco. El pasado martes detalló los lugares en los que no se podrá fumar en el caso de salir adelante la norma.

"Espero que en el Congreso de los Diputados esta ley genere el mismo consenso. Creo que hay un consenso social entre los no fumadores, pero también entre los fumadores de la importancia que tiene que dar a pasos hacia adelante y seguir siendo un país vanguardista y pionero en la lucha contra el tabaco, que como ya he dicho antes se lleva 140 vidas al día", defendió.