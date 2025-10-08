La cara de Pedro Piqueras cuando se da cuenta de quién tiene delante no tiene precedentes

Momento glorioso el que se ha vivido en una alfombra roja donde estaba presente el periodista y mítico rostro de Informativos Telecinco, Pedro Piqueras. El ahora colaborador de TVE fue a pasar por un photocall y se cruzó con Yola Berrocal posando, algo que le ha sorprendido bastante teniendo en cuenta su reacción.

La cara de Pedro Piqueras es todo un poema y el vídeo, publicado en el TikTok de la revista Semana, ya ha dado el salto a X donde cientos de personas se han quedado maravilladas con el momento.

Son 14 segundos pero son más que suficientes para apreciar cómo el periodista va entrar en el plano, se percata de que está ahí Berrocal, se da la vuelta y hace una mueca a cámara digna del mismísimo Jim Halpert en The Office.

"¿Cómo estás?" y "A disfrutar mucho" se escucha que le dicen a Pedro Piqueras mientras se abrocha la rebequita, que en esos sitios siempre tienen el aire acondicionado a toda leche, y sale entre risas de ahí.