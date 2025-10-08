Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La cara de Pedro Piqueras cuando se da cuenta de quién tiene delante no tiene precedentes
Ni cuando estaba en 'Sálvame'. 

Pedro Piqueras en una alfombra roja.@SEMANA

Momento glorioso el que se ha vivido en una alfombra roja donde estaba presente el periodista y mítico rostro de Informativos Telecinco, Pedro Piqueras. El ahora colaborador de TVE fue a pasar por un photocall y se cruzó con Yola Berrocal posando, algo que le ha sorprendido bastante teniendo en cuenta su reacción. 

La cara de Pedro Piqueras es todo un poema y el vídeo, publicado en el TikTok de la revista Semana, ya ha dado el salto a X donde cientos de personas se han quedado maravilladas con el momento. 

Son 14 segundos pero son más que suficientes para apreciar cómo el periodista va entrar en el plano, se percata de que está ahí Berrocal, se da la vuelta y hace una mueca a cámara digna del mismísimo Jim Halpert en The Office. 

"¿Cómo estás?" y "A disfrutar mucho" se escucha que le dicen a Pedro Piqueras mientras se abrocha la rebequita, que en esos sitios siempre tienen el aire acondicionado a toda leche, y sale entre risas de ahí. 

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 