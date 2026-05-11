La carta de Alba Carrillo a Isabel Díaz Ayuso tras su viaje a México: la posdata no se la va a esperar

Alba Carrillo ha redactado y leído una carta dirigida a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras su paso por México, un viaje que ha dado para hablar —y mucho— por todo lo sucedido alrededor de la dirigente madrileña: choques con la presidenta Claudia Sheinbaum y ciudadanos mexicanos enfadados por su exaltación a Hernán Cortés y por escribir "Méijico".

Lo ha hecho en una intervención de dos minutos en El Sótano, programa vespertino que copresenta en TV junto al influencer Carlos Peguer. La carta la ha redactado en lo que ha sido un pequeño "sketch" satírico y crítico, utilizando una máquina de escribir, y ha ido desvelando el mensaje poco a poco, provocando gestos evidentes en el rostro de los colaboradores.

"Querida señora presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Isabel Natividad Díaz Ayuso. Me pongo en contacto con vuecencia [vuestra excelencia] con el humilde, aunque ambicioso, propósito de invitarla a deleitarnos con su presencia en El Sotano Club. Entendemos que en el viaje a México no lo pasó tan bien como en Malinche", ha afirmado al principio.

"Cuidado a la vuelta..."

Y añade: "Una pena. Ojalá los países los pudiera producir Nacho Cano. En cualquier caso, aquí siempre podrá contar con el abrigo de nuestra hospitalidad. ¿Podría ser usted los frijoles de nuestro burrito? Espero que nuestra carta la encuentre de buen ánimo y de buena salud, que no es ninguna tontería y lo suyo vale y cuesta".

"Ya sabe usted. Aguardamos su respuesta con esperanza, no Aguirre, sino en el sentimiento. Le mando un saludo cortés, como Hernán, su fiel servidora y vasalla, Alba Carrillo", remata. El "post data" ha sido la guinda del pastel: "Posdata: esto lo escribo yo. Cuidado a la vuelta. Las ratas nadan".

"No tributamos para que se vaya de vacaciones"

El pasado miércoles relató su experiencia en el hospital Puerta de Hierro, donde acudió para ser atendida. Le recetaron corticoides a causa de una sordera súbita provocada por el estrés, cuyos síntomas volvieron ese lunes. También se dirigió entonces a Ayuso cuando estaba en México: "Me gustaría pedir a nuestra presidenta de la Comunidad de Madrid, que seguramente no me puede estar escuchando ahora porque está de vacaciones pagadas en México".

Le pidió que el dinero público de los madrileños se destinara a todas esas personas "que están trabajando horas y horas": "Nosotros tributamos no para que usted se vaya de vacaciones diez días, sino para que tengamos la sanidad que nos merecemos".