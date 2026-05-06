Alba Carrillo, tras pasar por un hospital madrileño, le dice todo esto a Ayuso: está en México pero le ha llegado seguro

Alba Carrillo ha estado fuera de El sótano, su programa vespertino en el canal Ten, a causa de una enfermedad. La presentadora ha explicado que el año pasado le dio una sordera súbita a causa del estrés "porque esta vida es muy difícil de sobrellevar" y este lunes le empezaron a dar los mismos síntomas.

Como ella ya sabe lo que tiene que hacer se fue al hospital Puerta de Hierro para ser atendida y allí le recetaron corticoides: "Lo aviso por si alguna señora como el año pasado, alguna Pitita, me ve por la calle y me dice que estoy más gorda. Probablemente ocurra porque me hincho con los corticoides".

Antes de seguir con el programa ha querido relatar cómo fue su experiencia en el hospital, donde los médicos son "maravillosos", y ha mandado un recado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que en estos momentos está en México de viaje. Y no precisamente haciendo amigos.

Se ha percatado Carrillo durante su estancia que los médicos no dan abasto y tardan más de dos horas en atender a la gente que va por urgencias: "Me gustaría pedir a nuestra presidenta de la Comunidad de Madrid, que seguramente no me pueda estar escuchando ahora porque está de vacaciones pagadas en México".

Ha añadido Alba Carrillo que Ayuso presumiblemente está haciendo cosas "muy importantes" para su marido allí: "Por favor, que el dinero público de los madrileños lo destine a todas esas personas que están trabajando en los hospitales horas y horas, que tienen que dictaminarnos cosas y tienen que estar por nosotros".

"Había un montón de abuelitos en la sala de espera dos o tres horas. Yo soy joven y no me importa esperar pero me gustaría que nuestro dinero, que nosotros tributamos no para que usted se vaya de vacaciones diez días sino para que tengamos la sanidad que nos merecemos", ha zanjado.