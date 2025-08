La conversación que escucha en una cafetería no tiene precio: la camarera se lleva el respeto de todos

Los bares y cafeterías son el lugar de recogimiento de millones de personas en España, sobre todo cuando las temperaturas superan los 30 grados en gran parte del país. En ocasiones, además, las conversaciones que se escuchan en estos establecimientos dan mucho que hablar.

Esto es lo que le ha ocurrido a la usuaria de X @Umockmypain, quien ha contado en la red social el diálogo que presenció entre la clienta de una cafetería y la camarera. La publiación supera los 29.000 me gusta.

"Hace 5 min en una cafetería: Clienta: '¿El sándwich de pollo lleva pollo?'. Yo detrás de la señora. Camarera me mira seria, yo intento aguantarme la risa, camarera vuelve a mirar a la señora: 'Sí'. Mis respetos, camarera que no has hecho ni un chiste, ni un comentario sarcástico", ha escrito en la red social.

A continuación, ha señalado que ella hubiera dicho: "Estoy casi segura, al 99%, pero el nombre del sándwich me descoloca un poco…". Tras esto, ha aclarado que tras la respuesta de la camarera la señora ha respondido: "Pues me quitas el pollo". Ante lo que la empleada dijo: "Se va a quedar un poco pobre". "Lloro", concluyó en la publicación.

Muchos usuarios han compartido experiencias similares: "Eso es el día a día de la hostelería a todas horas".