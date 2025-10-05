La definición que hace el historiador Ian Gibson de Sánchez no va a gustar nada en la calle Génova

El historiador y afamado hispanista Ian Gibson dejó hace unos meses una breve pero meridianamente clara definición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista a pie de calle para los micrófonos de El Plural en 2024 que ha sido recuperada ahora por las redes sociales.

"Yo admiro profundamente a Pedro Sánchez. Me parece que representa a la mejor España. Es un hombre respetado internacionalmente", dijo de primeras Ian Gibson en unas declaraciones que ya están dando que hablar en X a pesar de ser de 2024.

Para Gibson, "debe ser agotador día tras día con esta gente atacando", "despreciando" y "olvidándose de una cosa": "Proceden de una dictadura totalmente criminal e ilegítima y esto no lo tienen asumido y no lo quieren reconocer".

"Esta no es la España que yo quiero", defendió Gibson, que quiere "una España 'machadiana'" y "abierta, europea y mundial" con sus capas de cultura "una sobre otra" ya que este es "un país mestizo" con unas culturas que no reconoce la derecha.

"Me parece la peor de Europa. Además, hipócrita porque dicen que son católicos y no practican ni lo más importante, que es respetar al prójimo. Son un desastre", sentenció tajante el hispanista y biógrafo de Federico García Lorca.

Esta entrevista fue realizada en la calle Ferraz, sede del PSOE, durante la manifestación convocada en defensa de los valores democráticos y en apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ahí dijo, además, que el dirigente socialista es "un hombre respetado internacionalmente, tiene una elegancia, una compostura... hay mucha envidia en todo eso".

Por último, el irlandés comentó entonces sobre la situación de España y el auge de la derecha y de la extrema derecha: "Estamos viendo las consecuencias de una dictadura de 40 años... solo había libros franquistas... y los jóvenes no conocen su propia historia".