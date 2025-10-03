Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Silvia Intxaurrondo no tiene mejor titular para enseñar el copia y pega del auto del juez Peinado contra Begoña Gómez
"Es muy burdo..."

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Silvia IntxaurrondoLa Hora de la 1

Este jueves eldiario.es publicó un reportaje de investigación donde demostraba y enseñaba, paso por paso, cómo el juez Peinado había copiado y pegado cerca de dos páginas de una revista jurídica parte de la argumentación de su auto contra Begoña Gómez, sin citar y de forma textual. 

Las reacciones no han tardado en llegar y esta mañana casi todos los medios, así como algunos políticos, han hecho eco de la noticia. Uno de ellos ha sido TVE, concretamente el programa 'La Hora de la 1', dirigido por la periodista Silvia Intxaurrondo, quien ha mostrado a cámara el copia y pega de Peinado al catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Córdoba, Ignacio José Cubillo López. 

"Aquí tienen la parte que está copiada. Todo eso subrayado en naranja es la parte copiada en el auto del juez Peinado. Copiada palabra por palabra, con saltos de página, con signos de puntuación. Esta que están viendo es la parte del auto copiada", señalaba la periodista mientras mostraba a cámara todo lo plagiado y aparecía un rótulo con el título: "Begoña Gómez: Peinado, Ctrl+C, Ctrl+ V" (en referencia a las teclas del ordenador que se utilizan para copiar y pegar). 

"Es verdad que hay dos palabras que no copia. En vez de decir 'ya se ha señalado' dice 'ya hemos señalado'. Dos palabras. Confirmado, palabra por palabra. (...) No le ha cambiado ni el estilo....", agregaba la misma, tal y como ha capturado en un video el usuario en 'X' @rafaglaf99. "Es muy burdo, pero Peinado Ctrl+C, Ctrl+V va con ello para ejecutar a Begoña Gómez ante 2 jurados populares", resumía el usuario en la publicación.

El artículo copiado en cuestión es uno titulado "Las causas de conexión penal y su aplicación tras la reforma operada por la ley 41/2015" y fue publicado en una revista de la Universidad de Deusto en 2017, tal y como adelantaba el mismo medio. En total, de las nueve páginas que conforman el auto, al menos una y media serían una copia prácticamente exacta del artículo de Ignacio José Cubillo.

Cabe destacar que Peinado investiga a Gómez por un presunto delito de malversación de caudales públicos en el nombramiento de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y que el mismo ya ha advertido a la mujer del presidente que si finalmente va a juicio, este lo llevará un jurado popular. 

