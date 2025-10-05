Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La directora de cine Paula Ortiz da el pregón en Zaragoza y lo que dice deja a la alcaldesa, del PP, con esta cara
Muchos se fijan en quién está justo detrás de ella.

El pregón de Paula Ortiz y la reacción de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca (PP)

Zaragoza ha arrancado este sábado sus Fiestas del Pilar 2025 y lo ha hecho con el pregón que da el pistoletazo de salida a las celebraciones. Este año, a cargo de los cineastas zaragozanos Javier Macipe, Pilar Palomero y Paula Ortiz.

Pero durante el turno de palabra de Paula Ortiz, ha dejado una intervención en la que no sólo hablaba de Aragón que no deja de compartirse una y otra vez en redes sociales en las últimas horas. Y no sólo por lo que ha dicho, sino también por la reacción de la persona que estaba justo detrás de ella, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, del Partido Popular.

"Maños y mañas. Hoy, aquí, todos somos una. Somos una ciudad, somos foro, somos asamblea. Somos hogar. Lo somos a pesar de la dureza del viento, del polvo, de la niebla y del sol abrasador", ha señalado.

Paula Ortiz ha asegurado de que siguen siéndolo "a pesar de que falten aceras, profesores en los colegios públicos, médicos en los hospitales, casas de juventud". Unas palabras a las que la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, del PP, ha reaccionado con una cara que demostraba que no sabía dónde meterse.

"A pesar de las guerras que nos avergüenzan y los genocidios a los que asistimos y de quiénes nos reprochan denunciar esa vergüenza. A pesar de eso, somos una gran ciudad que recibe a quien llega sin preguntar. Y lo somos gracias a un carácter sencillo y noble que forjaron nuestras madres y abuelos que resistieron y soñaron grande. Lo somos gracias a los barrios, que siguen siendo barrios", ha destacado.

El discurso de Paula Ortiz durante el pregón de Zaragoza no deja de compartirse en redes sociales con gente que no deja de poner la lupa en la reacción totalmente inesperada de la alcaldesa Natalia Chueca. "Las caras, Juan", ironizan algunos.

Sergio Coto
Sergio Coto
