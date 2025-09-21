Manu Sánchez responde, y de qué forma, a quien le cuestiona que siendo "agnóstico" de el Pregón de los Reyes Magos

Las redes social son un mundo muy hostil en demasiadas ocasiones, en el que los peor parados suelen ser los rostros más conocidos. Esto es lo que le ha pasado al cómico Manu Sánchez, quien ha respondido este domingo de forma clarísima a quien le ha cuestionado que siendo "agnóstico" de el Pregón de los Reyes Magos.

"Alguien entiende que @_ManuSanchez_ habiéndose declarado públicamente agnóstico pueda pregonar a la cabalgata de Reyes Magos? Coherencia por favor", escribió un usuario de de la red social X.

Ante esto, el cómico ha contestado: "Manuel, mi más sentida enhorabuena a tus padres por conseguir mantenerte todavía intacto a tu edad. A mí con mi niño de 6 años ya me está costando, pero no dudo de que en tu caso sea una mijita más fácil".

"No seré yo el que te lo cuente… vente al Pregón tranquilo que allí seguro que tampoco vas a enterarte de nada", ha rematado en una publicación en su cuenta de X que acumula más de 1.000 me gusta.

El humorista ya hizo una publicación denunciando la multitud de comentarios deseándole "la muerte" tras sus declaraciones en el programa Al cielo (101 TV Sevilla), en el que lanzó varias reflexiones que ponían en duda la existencia de Dios.

"Hoy leo por aquí una buena docena de personas deseándome la muerte y hasta el infierno. Muy creyentes, cristianos, apostólicos y romanos según dicen… pero muy poco buenas personas. Muy lógico todo. Fariseísmo y maldad", escribió en la misma red social.