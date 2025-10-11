La divulgadora científica Rocío Vidal ve lo que ha dicho Marcos Llorente y le da una réplica de Balón de Oro

La divulgadora científica Rocío Vidal, conocida en redes sociales como La gata de Schrödinger, ha reaccionado en un vídeo que ha publicado en Instagram a las controvertidas palabras del futbolista Marcos Llorente sobre los llamados chemtrails.

No es la primera vez que el jugador del Atlético de Madrid y de la selección española se pronuncia sobre este tema y, en una entrevista en El Desmarque, ha vuelto a ser preguntado por ello.

"Yo lo digo con mucha naturalidad... Yo miro al cielo y estos cielos no los había visto nunca, entonces normal para mí no es, y eso es lo que intento transmitir", ha contado el futbolista.

Marcos Llorente ha asegurado que luego hay gente, "miles de personas que me escriben dándome las gracias, y luego siempre está el típico que te dice que es vapor de agua y no sé qué".

"Yo antes cuando veía el cielo no veía estas cosas, entonces... Lo único que digo es que para mí no es normal. Y no solo lo digo yo, lo dice muchísima, muchísima gente y cada vez más. ¿Y qué es? No tengo ni idea, ojalá alguien salga a decir qué es", aseguró.

Vistas estas palabras, Rocío Vidal no ha dudado ni un segundo en responderle en uno de sus últimos vídeos. "Ayer, el futbolista Marcos Llorente, decidió tirar la casa por la ventana en el tema de la conspiración", ha asegurado.

"Claro, yo tengo muchas preguntas. Quién este señor y por qué para un periodista su opinión sobre un tema de índole científica es absolutamente relevante. Me hace mucha gracia cuando la gente conspiranoica dice estas cosas", ha defendido.

Rocío Vidal ha expresado que le hace mucha gracia porque "miles de científicos y organizaciones, mientras tanto, llevan años explicando cómo funcionan las estelas de condensación y el rastro que dejan los aviones". "Esa actitud soberbia de, 'que alguien me lo explique', pero yo tampoco hago por entenderlo... Yo sí que no lo entiendo", ha razonado.