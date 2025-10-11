Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La divulgadora científica Rocío Vidal ve lo que ha dicho Marcos Llorente y le da una réplica de Balón de Oro
Virales

Virales

La divulgadora científica Rocío Vidal ve lo que ha dicho Marcos Llorente y le da una réplica de Balón de Oro

"Tengo muchas preguntas".

Sergio Coto
Sergio Coto
Fotomontaje de Rocío Vidal y Marcos Llorente.YOUTUBE / GETTY IMAGES

La divulgadora científica Rocío Vidal, conocida en redes sociales como La gata de Schrödinger, ha reaccionado en un vídeo que ha publicado en Instagram a las controvertidas palabras del futbolista Marcos Llorente sobre los llamados chemtrails.

No es la primera vez que el jugador del Atlético de Madrid y de la selección española se pronuncia sobre este tema y, en una entrevista en El Desmarque, ha vuelto a ser preguntado por ello.

"Yo lo digo con mucha naturalidad... Yo miro al cielo y estos cielos no los había visto nunca, entonces normal para mí no es, y eso es lo que intento transmitir", ha contado el futbolista.

Marcos Llorente ha asegurado que luego hay gente, "miles de personas que me escriben dándome las gracias, y luego siempre está el típico que te dice que es vapor de agua y no sé qué".

"Yo antes cuando veía el cielo no veía estas cosas, entonces... Lo único que digo es que para mí no es normal. Y no solo lo digo yo, lo dice muchísima, muchísima gente y cada vez más. ¿Y qué es? No tengo ni idea, ojalá alguien salga a decir qué es", aseguró.

Vistas estas palabras, Rocío Vidal no ha dudado ni un segundo en responderle en uno de sus últimos vídeos. "Ayer, el futbolista Marcos Llorente, decidió tirar la casa por la ventana en el tema de la conspiración", ha asegurado.

"Claro, yo tengo muchas preguntas. Quién este señor y por qué para un periodista su opinión sobre un tema de índole científica es absolutamente relevante. Me hace mucha gracia cuando la gente conspiranoica dice estas cosas", ha defendido. 

Rocío Vidal ha expresado que le hace mucha gracia porque "miles de científicos y organizaciones, mientras tanto, llevan años explicando cómo funcionan las estelas de condensación y el rastro que dejan los aviones". "Esa actitud soberbia de, 'que alguien me lo explique', pero yo tampoco hago por entenderlo... Yo sí que no lo entiendo", ha razonado.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 