El futbolista Marcos Llorente vuelve a dar la nota con su opinión sobre las estelas de los aviones en el cielo

El futbolista delAtlético de Madrid Marcos Llorente ha vuelto a ser protagonista otra vez por unas polémicas declaraciones, como ya pasó hace poco con sus consejos para tomar el sol, que hicieron poner el grito en el cielo a los médicos.

Esta vez, el tema conspiranoico que ha apoyado el futbolista es la teoría de los chemtrails, la cual defiende que los aviones están rociando químicos nocivos para la salud sobre la población y, según el rojiblanco, una prueba de ello son las estelas que dejan los aviones en el cielo.

Durante los últimos meses, Llorente ha publicado diversas opiniones sobre este tema en sus redes sociales, haciendo comentarios en publicaciones y subiendo stories a Instagram mostrando varias estelas de aviones junto a la frase "Basta ya".

Por este motivo, durante una entrevista para El Desmarque el periodista deportivo Rafa Mainez (@Rafa9Mainez) le ha preguntado sobre el tema al futbolista del Atlético de Madrid, quien ha seguido defendiendo su versión.

"El tema de las nubes, el cielo, fumigaciones... Ya sabes que hay mucha teoría, mucho debate, mucha polémica... A ti te da igual, por lo que intuyo y noto. ¿Cómo vives eso? Y explícame, yo que no entiendo de nada, ¿qué crees que nos hacen?", le ha preguntado Mainez.

"No, yo lo digo con mucha naturalidad y... Yo miro al cielo y estos cielos no los había visto nunca, entonces normal para mí no es, y eso es lo que intento transmitir", ha contestado Llorente.

"Luego hay gente, bueno, miles de personas que me escriben dándome las gracias, y luego siempre está el típico que te dice que es vapor de agua y no sé qué", ha continuado diciendo el futbolista.

"Yo antes cuando veía el cielo no veía estas cosas, entonces... Lo único que digo es que para mí no es normal. Y no solo lo digo yo, lo dice muchísima, muchísima gente y cada vez más. ¿Y qué es? No tengo ni idea, ojalá alguien salga a decir qué es", ha insistido el rojiblanco.

Además, Llorente ha asegurado que no le importan las críticas que recibe por dar su opinión: "A mí hace tiempo ya que me importa mi familia, mi entorno, mis amigos y lo demás, mientras no haga daño a nadie ni falte al respeto a nadie, me da exactamente igual".

Lo cierto es que las estelas de los aviones son estelas de condensación, formadas por vapor de agua del escape de los motores que se congela en cristales de hielo al chocar con aire frío en la atmósfera superior.

Un suceso que puede durar horas según la humedad y el viento y que, según han confirmado fuentes como la NASA o la AEMET en otras ocasiones, son un fenómeno natural, no fumigaciones químicas.