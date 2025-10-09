Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El futbolista Marcos Llorente vuelve a dar la nota con su opinión sobre las estelas de los aviones en el cielo
"Ojalá alguien salga a decir qué es".

El futbolista delAtlético de Madrid Marcos Llorente ha vuelto a ser protagonista otra vez por unas polémicas declaraciones, como ya pasó hace poco con sus consejos para tomar el sol, que hicieron poner el grito en el cielo a los médicos. 

Esta vez, el tema conspiranoico que ha apoyado el futbolista es la teoría de los chemtrails, la cual defiende que los aviones están rociando químicos nocivos para la salud sobre la población y, según el rojiblanco, una prueba de ello son las estelas que dejan los aviones en el cielo.

Durante los últimos meses, Llorente ha publicado diversas opiniones sobre este tema en sus redes sociales, haciendo comentarios en publicaciones y subiendo stories a Instagram mostrando varias estelas de aviones junto a la frase "Basta ya".

Por este motivo, durante una entrevista para El Desmarque el periodista deportivo Rafa Mainez (@Rafa9Mainez) le ha preguntado sobre el tema al futbolista del Atlético de Madrid, quien ha seguido defendiendo su versión.

"El tema de las nubes, el cielo, fumigaciones... Ya sabes que hay mucha teoría, mucho debate, mucha polémica... A ti te da igual, por lo que intuyo y noto. ¿Cómo vives eso? Y explícame, yo que no entiendo de nada, ¿qué crees que nos hacen?", le ha preguntado Mainez.

"No, yo lo digo con mucha naturalidad y... Yo miro al cielo y estos cielos no los había visto nunca, entonces normal para mí no es, y eso es lo que intento transmitir", ha contestado Llorente.

"Luego hay gente, bueno, miles de personas que me escriben dándome las gracias, y luego siempre está el típico que te dice que es vapor de agua y no sé qué", ha continuado diciendo el futbolista.

"Yo antes cuando veía el cielo no veía estas cosas, entonces... Lo único que digo es que para mí no es normal. Y no solo lo digo yo, lo dice muchísima, muchísima gente y cada vez más. ¿Y qué es? No tengo ni idea, ojalá alguien salga a decir qué es", ha insistido el rojiblanco.

Además, Llorente ha asegurado que no le importan las críticas que recibe por dar su opinión: "A mí hace tiempo ya que me importa mi familia, mi entorno, mis amigos y lo demás, mientras no haga daño a nadie ni falte al respeto a nadie, me da exactamente igual".

Lo cierto es que las estelas de los aviones son estelas de condensación, formadas por vapor de agua del escape de los motores que se congela en cristales de hielo al chocar con aire frío en la atmósfera superior. 

Un suceso que puede durar horas según la humedad y el viento y que, según han confirmado fuentes como la NASA o la AEMET en otras ocasiones, son un fenómeno natural, no fumigaciones químicas.

Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 