La emotiva dedicatoria de Ernest Rivas a Marc Márquez tras ganar el mundial de MotoGP

Los últimos años para Marc Márquez no han sido fáciles. Cinco años después de aquella fatídica caída en Jérez, tras varias operaciones y haber dejado Honda, el piloto español de Ducati se ha proclamado campeón del mundo de MotoGP tras quedar segundo—por detrás de Bagnaia— en el Gran Premio de Japón.

Con este nuevo mundial de motociclismo ya son nueve, el séptimo en MotoGP, siendo el último en octubre de 2019. Ernest Riveras, mítico comentarista del motociclismo y que hace ya dos años que no narra las carreras, le ha dedicado un emotivo mensaje a través de la red social X, tras haber estado multitud de años narrando sus victorias y conquistas.

"Sin palabras, Marc Márquez. Efectivamente, este mundial es más que un número... Es un ejemplo", ha expresado al principio del tuit, que en apenas unos minutos ha empezado a acumular miles de visualizaciones y cientos de 'me gusta'.

"Te has quedado en paz contigo mismo y nos has hecho feliz a todos, además de dar una lección de superación como hicieron antes otros grandes del pasado. Tu caída de 2020 ya es olvido. Felicidades, disfrútalo mucho", le ha dedicado.

Hay una última cosa que le ha querido decir y es que, para él, "ha sido una pena no haberlo narrado como en 2010, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019. ¡Pero me lo he pasado como un niño siguiéndote! Un abrazo".

El Gran Premio de Japón finalizó con 'Pecco' Bagnaia primero, Marc Márquez segundo y Joan Mir tercero—quien consiguió su primer podio de la temporada— Álex Márquez terminó en sexta posición.

Durante la carrera, Márquez intentó mantener su posición en las primeras vueltas, mientras que Pedro Acosta sorprendía al alcanzar la segunda posición, pero Bagnaia abrió brecha. En la undécima vuelta, Márquez consiguió adelantar a Acosta, asegurando todavía más su estrategia de carrera.