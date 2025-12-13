Los jubilados italianos ven a España con buenos ojos para mudarse por razones fiscales

Muchos italianos, al llegar el momento de la jubilación, deciden dejar atrás su país y encontrar lugares donde disfrutar de impuestos más bajos. Tal y como informa el medio de comunicación Corriere, los destinos favoritos son España, seguida de Túnez y Rumania, además de Portugal. Albania también está creciendo.

No obstante, tal como reza la publicación, España, en 2023, se trasladaron 536 pensionistas (451 en 2022) para un total de unos 8.417 italianos a los que el Gobierno italiano paga un total de unos 147 millones por una asignación de una cantidad media mensual, durante 13 meses, equivalente a 1.339 euros. En el periodo de cinco años 2019-2023, unos 2.300 pensionistas se trasladaron al país, situando a España en la cima de las opciones. ¿Pero qué es lo que les atrae a la Península?

Está claro. En España los extranjeros disfrutan de unos tipos impositivos más bajos que en Italia, así como exenciones y deducciones fiscales. Según los datos consultados por el diario italiano: 6.500 euros para los mayores de 65 y 75 años y 7.000 para mayores de 75 sobre ingresos extranjeros y deducciones por gastos médicos. Además, hay zonas en el que el coste de vida es muy bajo.

Italia se queda sin jubilados

En los últimos diez años, el número total de jubilados nacidos en Italia o extranjeros que se han trasladado fuera de las fronteras italianas ha aumentado desde los 5.700 en 2018; a los 5.500 en 2024. Aun así, hay un gran número de personas que emigran que son extranjeros y vuelven a sus países de orígenes después de años de trabajo en Italia: 43,9% del total de pensionistas, con una prevalencia de mujeres (el 72% del total).

El 74% del total de pensionistas extranjeros se traslada a Europa, el 13% a Asia, el 5,6% a Sudamérica y el 4,5% a África; en 2024, 535 se trasladaron a Rumanía, 387 a Ucrania, 219 a Filipinas, 123 a Bulgaria, 127 a Polonia, 83 a Croacia y otros países, incluyendo Túnez, Moldavia, Albania, Perú, Senegal y Sri Lanka, entre 40 y 19 personas, todas naciones de las que proviene la mayor parte de la inmigración en ese país.