La forma en la que habla 'The Guardian' sobre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso va a escocer a más de uno. El periódico ha publicado un artículo bajo el título 'Por qué el primer ministro español rompió filas en Europa y se atrevió a enfrentarse a Trump', escrito por la periodista y subdirectora de elDiario.es, María Ramírez, donde señala por qué el mandatario español ha conseguido destacar a nivel europeo tras el ataque de EEUU a Venezuela.

"El primer ministro de España, Pedro Sánchez, rara vez pronuncia la palabra 'Donald Trump' en público. Desde que asumió el cargo, Sánchez se ha referido habitualmente a la administración estadounidense y a su presidente sin nombrarlo explícitamente", comienza la escritora.

"Pero incluso sin mencionar a Trump, Sánchez ha logrado criticar la agresión del presidente estadounidense con mayor dureza que cualquiera de sus colegas líderes europeos", agrega, mientras afirma que, a diferencia del resto de países, el presidente español no esperó a emitir una declaración conjunta de la UE, sino que se unió a Latinoamérica para ello.

"Sánchez no esperó a una declaración conjunta de la UE para emitir un juicio sobre la intervención militar ilegal de Estados Unidos para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro: se unió rápidamente a los países latinoamericanos en su condena", señala Ramírez, que defiende que ese no fue su único paso, pues unas horas después afirmó que la operación en Venezuela representaba algo "similar al que ya experimentamos tras otras invasiones impulsadas por la sed de petróleo".

"Es Díaz Ayuso quien destaca en España por mantenerse menos crítica con Trump"

Mientras tanto, la oposición española, que en los últimos años no ha parado de relacionar o sugerir supuestos vínculos de Sánchez con Venezuela (a pesar de que este lo ha negado), ha mantenido silencio ante la operación estadounidense o incluso la ha defendido, fiel a Trump.

"Algunas voces de línea dura del PP, en particular la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, suelen invocar el chavismo para atacar al Gobierno de Sánchez, sugiriendo que tiene vínculos con el régimen venezolano, a pesar de que este se negó a reconocer a Maduro como presidente legítimo tras las elecciones de 2024 y de que los funcionarios han descrito a Venezuela como una dictadura", afirma la periodista, que pone de ejemplo a Ayuso.

"Sin embargo, es Díaz Ayuso quien destaca en España por mantenerse menos crítica con Trump. Incluso el think tank FAES, fundado por el PP y dirigido por el ex primer ministro conservador José María Aznar, criticó el colonialismo estadounidense y su marginación de la opositora venezolana María Corina Machado", defiende, antes de señalar que, si bien es cierto que esto puede servir de estrategia o dar oxígeno a Sánchez y la crisis interna que afronta, también es cierto que se ha atrevido a decir lo que algunos de los principales líderes europeos no han sido capaces.

"Para Sánchez, hablar de temas globales complejos puede ser un respiro útil ante sus crecientes desafíos internos. Y su estilo, siempre fluido y franco, no solo tiene buena acogida en el sur global: la mayoría de los españoles coinciden con él en los fundamentos de Trump, Ucrania y Gaza. Las críticas de Sánchez a Trump pueden ser menos arriesgadas de lo que parece a primera vista, pero sigue siendo audaz al expresar lo que muchos otros líderes europeos piensan, pero no se atreven a decir", sentencia finalmente la escritora.