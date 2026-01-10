Así han sido las portadas de diferentes seminarios europeos ante las nuevas amenazas de Trump: no pueden ser más claras

El año 2026 apenas ha comenzado, y aunque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su objetivo para este año era traer paz al mundo, la realidad apunta a un inicio completamente distinto.

El republicano no tardó ni cinco días en incumplir su deseo. Y, el tres de enero, decidió llevar a cabo la 'Operación Determinación Absoluta', la cual dejó al menos un centenar de fallecidos, según ha asegurado el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, y que culminó con la captura del entonces líder de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

La noticia, que ha dado la vuelta al mundo, ha acaparado prácticamente todas las portadas de los periódicos desde entonces. Una de las portadas que mejor supo retratar la situación fue la del suplemento del sábado del diario esloveno 'Dnevnik', de la cual ya hicimos eco.

Sin embargo, este no ha sido el único medio de comunicación que ha tratado el asunto. También otros diarios, como el diario alemán 'Der Spiegel', el británico 'The Week', el semanario alemán 'Die Zeit' o el semanario británico 'The Economist', han querido retratar las nuevas acciones de Trump.

El usuario de 'X' (antes conocido como Twitter) @B_Estefan ha recopilado algunas de las principales portadas que, según sus palabras, "en su primer número de 2026 (expresan) su inquietud ante las nuevas acciones y amenazas de Trump".

En la gran mayoría de ellas se retrata al presidente norteamericano como un dictador, como es el caso del semanario italiano 'L’Espresso', que muestra a Trump con el mundo en su mano y la frase "El Gran Dictador", o como, en el caso del británico 'The Week', que lo disfraza de Napoleón Bonaparte.

Mientras, en otros, como el caso del semanario alemán 'Die Zeit'—donde aparece un águila apoderándose de América Latina— se cuestionan si el próximo objetivo de EEUU podría ser ahora Groenlandia: "¿Y mañana, Groenlandia?". Y otros, ponen el foco en el petróleo.

El pasado lunes Nicolás Maduro se declaró "no culpable" en el tribunal federal en Manhattan. Tanto él, como su mujer, Cilia Flores, dijeron que eran "inocentes" y aseguraron que Maduro sigue "siendo presidente" de Venezuela y que es un "prisionero de guerra" de EEUU.