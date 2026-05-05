La frase de Ayuso desde México sobre lo que ve en el Metro de Madrid que aquí no se entiende y allí indigna

Isabel Díaz Ayuso lleva unos pocos días en México y ya han trascendido varios momentos polémicos. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha iniciado una gira de diez días por el país y lo primero que ha hecho ha sido rendir homenaje a figuras como Isabel la Católica y Hernán Cortés, nombres destacados de la conquista española.

Junto a ella en este homenaje estaba Nacho Cano, director musical de Malinche. La polémica ha llegado cuando horas antes del acto, la Arquidiócesis Primada de México vetó la posibilidad de celebrar dicho homenaje en la catedral de Ciudad de México.

El acto se celebró finalmente en el Frontón de México, la sede de la producción Malinche donde Ayuso dijo: "Ojalá algún día, más pronto que tarde, haya mucho más eventos como éste, que se celebren en todos los rincones de España y de México y del resto de Hispanoamérica y que nunca tengan que ser cambiados de sitio, que nunca la libertad pida perdón por ser libertad".

Según ha contado El País, poco antes de que el evento se cancelara, varias decenas de representantes de los pueblos originarios ya se habían congregado a las puertas del templo para leer un comunicado contra el reconocimiento a Hernán Cortés.

Malinche y el Metro de Madrid

En redes se han viralizado varios momentos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuyo viaje de diez días ha desatado una importante polémica, en ese acto, uno de ellos cuando habla de las 'Malinches' que ve a diario en el Metro de Madrid.

Mirando al infinito y de forma lenta y pausada ha dicho Ayuso que ella viene "de ese Madrid que hoy tiene a muchas 'Malinches' en el Metro, en las calles, en los colegios" algo de lo que se siente "profundamente orgullosa".

Ese orgullo le viene de ver a México y al resto de países "hispanoamericanos que formamos parte de este proyecto" en esos "pequeños rincones de Madrid que son cruces de caminos".

En respuesta al vídeo, muchos han recordado lo que significa allí la palabra "malinchista": "Que muestra apego a lo extranjero con menosprecio de lo propio". Un adjetivo que en México es despectivo.

"¿Está utilizando el término 'malinche' como algo positivo?", se ha preguntado otra persona. "No sabe ni el significado de Malinche. Qué manera de hacer el ridículo", ha dicho otra. "¿Pero sabe quién fue malinche?", ha apostillado otro.